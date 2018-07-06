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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Чем опасен анальный секс: тревожные последствия

189 Читати новину українською
Тревожные последствия анального секса
Тревожные последствия анального секса / prozeny.cz

Прежде чем попытаться разнообразить свою сексуальную жизнь врачи предупреждают о последствиях, которые могут возникнуть во время или после занятия анальным сексом.

Сексолог Георгий Селюков убежден, что такой вид секса не идет на пользу организму, пишет ТСН.

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Все потому, что слизистая прямой кишки может легко травмироваться во время секса, а анальные контакты могут пострадать физически – до зияния ануса (расслабление сфинктера) и выпадения прямой кишки.

Из-за разницы микрофлоры партнеров у женщин могут появиться кольпиты.

Во время анального секса легко передаются опасные инфекции – ВИЧ-инфекция, сифилис, генитальный герпес, папилломавирус, кандидоз и др.

Врач-гинеколог Наталья Ковальчук утверждает, что анальный секс опасен для женщины. Все потому, что постоянная механическая травма нижних отделов прямой кишки вызывает геморрой, анальные трещины, микротравмы слизистой прямой кишки и анодермы (эпителиальной выстилки анального канала).

Во время этого занятия возникает ослабление мышц тазового дна, что чревато выпадением органов малого таза.

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Женское здоровье Секс Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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