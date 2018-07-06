Чем опасен анальный секс: тревожные последствия

Прежде чем попытаться разнообразить свою сексуальную жизнь врачи предупреждают о последствиях, которые могут возникнуть во время или после занятия анальным сексом.

Сексолог Георгий Селюков убежден, что такой вид секса не идет на пользу организму, пишет ТСН.

Читайте также: Ученые назвали вкусный продукт для повышения качества спермы

Все потому, что слизистая прямой кишки может легко травмироваться во время секса, а анальные контакты могут пострадать физически – до зияния ануса (расслабление сфинктера) и выпадения прямой кишки.

Из-за разницы микрофлоры партнеров у женщин могут появиться кольпиты.

Во время анального секса легко передаются опасные инфекции – ВИЧ-инфекция, сифилис, генитальный герпес, папилломавирус, кандидоз и др.

Врач-гинеколог Наталья Ковальчук утверждает, что анальный секс опасен для женщины. Все потому, что постоянная механическая травма нижних отделов прямой кишки вызывает геморрой, анальные трещины, микротравмы слизистой прямой кишки и анодермы (эпителиальной выстилки анального канала).

Во время этого занятия возникает ослабление мышц тазового дна, что чревато выпадением органов малого таза.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.