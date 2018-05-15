Какую вредность скрывает авокадо: объяснение диетолога

Диетолог Александр Кущ отметил, что кроме полезных свойств авокадо, это растение может нанести вред организму человека.

Последние исследования утверждают, что авокадо нужно есть с большей осторожностью, пишет ТСН.

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Диетолог посоветовал гурманам хорошо чистить этот фрукт, так как близко к мякоти (в кожуре и косточке плода) содержатся опасные для здоровья токсины.



Александр Кущ объясняет это тем, что авокадо является агрессивным продуктом. Этот фрукт может вызвать тяжелую аллергическую реакцию, расстройства кишечника и интоксикацию печени.





По его данным, люди все чаще стали жаловаться на расстройство желудка после того, как включили в рацион этот фрукт. Мексиканский авокадо чаще всего это становится этому причиной.

К слову, эксперты из Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов составили список десяти самых полезных в мире продуктов.