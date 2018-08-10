Люди активно продолжают жечь стерню (несрезанные остатки нижней части стеблей зерновых культур). Однако этот дым представляет большую опасность для организма.

Эколог Владимир Борейко рассказал об угрозах дыма, пишет "Експрес".

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Все потому, что в траве накапливаются опасные выбросы от автотранспорта. А при сгорании такой стерни в атмосферу попадают соединения тяжелых металлов, угарный газ, ряд канцерогенных соединений.



Сжигание стерни: чем опасно

Эколог предупреждает, что такой воздух несет существенную угрозу для людей.

Такой дым содержит канцерогены. Он способен раздражать органы дыхания и нарушать работу иммунной системы.

Последствия сразу не ощущаются, однако затем человек может почувствовать ухудшение состояния здоровья.



Чем опасен дым от сжигания стерни

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