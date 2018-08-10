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Чем опасен дым от сжигания стерни

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Сжигание стерни: чем опасно
Сжигание стерни: чем опасно / Фото из открытых источников

Люди активно продолжают жечь стерню (несрезанные остатки нижней части стеблей зерновых культур). Однако этот дым представляет большую опасность для организма.

Эколог Владимир Борейко рассказал об угрозах дыма, пишет "Експрес".

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Все потому, что в траве накапливаются опасные выбросы от автотранспорта. А при сгорании такой стерни в атмосферу попадают соединения тяжелых металлов, угарный газ, ряд канцерогенных соединений.

Спалення стерні: чим небезпечне
Сжигание стерни: чем опасно

Эколог предупреждает, что такой воздух несет существенную угрозу для людей.

Такой дым содержит канцерогены. Он способен раздражать органы дыхания и нарушать работу иммунной системы.

Последствия сразу не ощущаются, однако затем человек может почувствовать ухудшение состояния здоровья.

Чим небезпечний дим від спалювання стерні
Чем опасен дым от сжигания стерни

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Теги: Здоровье Лечение Экология
Источник: 24 Канал
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