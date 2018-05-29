Чем опасен фруктовый сок на завтрак: ответ ученых

Дети, которые употребляют не менее стакана фруктового сока, более склонны к ожирению и избыточному весу чем те дети, которые не делают этого.

Все потому, что соки содержат много сахара, пишет Daily Mail.

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Ученые из Венского медицинского университета проанализировали пищевые привычки 650 детей.



Те, кто выпивал стакан фруктового сока, в полтора раза чаще имели избыточный вес, чем другие дети. Дети, которые выпивали стакан воды во время завтрака, на 40% меньше склонны к избыточному весу.



Исследование показало, что дети, которые ели на завтрак, были в среднем на три килограмма легче чем те, кто пропускал его.

Все потому, что дети более склонны к частым перекусам в течение дня. Часто эти перекусы нездоровы.

К слову, все чаще у детей наблюдается аллергия на молоко и молочные продукты. Этот вид аллергии является самым распространенным видом пищевой аллергии.