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Чем опасен храп: ученые раскрыли еще одну опасность

48 Читати новину українською
Ученые раскрыли еще одну опасность храпа
Ученые раскрыли еще одну опасность храпа / alayam.com

Храп, что сопровождается остановками дыхания, повышает в два раза риск развития подагры.

Такие выводы опубликовали ученые из Кильского университета, пишет The Daily Mail.

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В эксперименте, который длился шесть лет, приняли участие более 15 тысяч человек с апноэ и 63 тысячи здоровых людей. Подагра возникла в 4,9% людей из первой группы, этот показатель во второй группе составил 2,6%.

via GIPHY

Исследование показывает, что обструктивное апноэ сна (временное прекращение дыхания) нередко приводит к развитию подагры.

Во время апноэ сна происходит расслабление мягких тканей горла и временное блокирование дыхательных путей. Это ограничивает доступ человека к кислороду, который, по убеждениям ученых, стимулирует выработку мочевой кислоты. Большое количество солей мочевой кислоты может привести к воспалению и сильной боли в суставах.

Вывод ученых таков: апноэ сна повысило риск развития подагры на 42%.

via GIPHY

Что такое подагра?
Это заболевание суставов, которое чаще поражает мужчин среднего возраста. Оно характеризуется приступами – болевыми ощущениями в суставах. Некоторые отмечают, что этому предшествует ощущение зуда, которое напоминает онемение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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