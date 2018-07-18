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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Чем опасен прерванный половой акт: врач назвал тревожные последствия

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Чем опасен прерванный половой акт
Чем опасен прерванный половой акт

Прерванный половой акт является одним из самых древних естественных методов контрацепции, однако такой способ способен навредить здоровью мужчины.

Врач-уролог Дмитрий Щербак пояснил, что прерванный половой акт может обусловить как воспалительные процессы, так и сексуальные расстройства, пишет Likar.Info.

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Все из-за невозможности мужчины расслабиться, это вызывает застой секрета в половых органах и предстательной железе. Застой грозит ускоренной эякуляцией и нарушенной эрекцией. При длительном застое у мужчины может возникнуть простатит или воспаление ткани предстательной железы.

Чим небезпечний перерваний статевий акт

Чем опасен прерванный половой акт

Из-за злоупотребления прерванным половым актом у мужчины могут появиться различные виды сексуальных расстройств, таких как эректильная дисфункция, преждевременная эякуляция или даже импотенция.

Однако слишком частый секс – 2 или 3 раза в день – могут стать причиной оргазмов при отсутствии секрета. А это также повышает риск развития воспаления в простате.

Врач объясняет, что в одной капле спермы содержится более миллиона сперматозоидов. Поэтому, чтобы стать отцом, достаточно одного неосторожного движения.

Чим небезпечний перерваний статевий акт

Чем опасен прерванный половой акт

Что такое простатит?
Это распространенное заболевание среди мужчин, что сопровождается отеком. Одной из причин могут послужить застойные явления в половых органах, развившиеся вследствие частого использования метода прерванного полового акта.

К слову, почти неизвестная инфекция, которая передается половым путем, может стать устойчивой к антибиотикам супербактерией, если ее вовремя не выявить и не начать лечение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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