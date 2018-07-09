Чем опасен рыбный педикюр: убедительные факты

Наиболее удивительной из последних новинок косметологии стал так называемый "рыбный" педикюр. Необычный вид педикюра возник относительно недавно, но уже успел набрать популярность.

Однако этот вид педикюра вызвал страшные последствия, пишет Science Alert.

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20-летняя американка сделала несколько месяцев назад экзотическую процедуру. После нее у девушки начались проблемы со здоровьем и отслоились ногти на ногах.

Врачи изучили данные ее родных и близких и заверили, что никто не имел такой проблемы раньше. После этого медики предположили, что причиной проблем стал рыбный педикюр в SPA-салоне.

Эксперты предполагают, что рыбок, которых покупают за большие деньги, для этой процедуры используют по несколько раз с разными клиентами. Таким образом, это увеличивает риск распространения инфекций.

Экзотическая процедура, по мнению врачей, могла привести к возникновению онихомадезиса – болезни ногтей, которая приводит к отслоению ногтя. Такое заболевание проходит очень быстро и с воспалительным процессом. Онихомадезис также может возникнуть после сильной травмы ногтя.

Последствия рыбного педикюра

Рыбный педикюр запрещен в более чем 10 штатах США, а также в некоторых частях Европы.

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