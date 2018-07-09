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Чем опасен рыбный педикюр: убедительные факты

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Чем опасен рыбный педикюр
Чем опасен рыбный педикюр / footfiles.com

Наиболее удивительной из последних новинок косметологии стал так называемый "рыбный" педикюр. Необычный вид педикюра возник относительно недавно, но уже успел набрать популярность.

Однако этот вид педикюра вызвал страшные последствия, пишет Science Alert.

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20-летняя американка сделала несколько месяцев назад экзотическую процедуру. После нее у девушки начались проблемы со здоровьем и отслоились ногти на ногах.

Врачи изучили данные ее родных и близких и заверили, что никто не имел такой проблемы раньше. После этого медики предположили, что причиной проблем стал рыбный педикюр в SPA-салоне.

Эксперты предполагают, что рыбок, которых покупают за большие деньги, для этой процедуры используют по несколько раз с разными клиентами. Таким образом, это увеличивает риск распространения инфекций.

Экзотическая процедура, по мнению врачей, могла привести к возникновению онихомадезиса – болезни ногтей, которая приводит к отслоению ногтя. Такое заболевание проходит очень быстро и с воспалительным процессом. Онихомадезис также может возникнуть после сильной травмы ногтя.

Наслідки рибного педикюру

Последствия рыбного педикюра

Рыбный педикюр запрещен в более чем 10 штатах США, а также в некоторых частях Европы.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Красота Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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