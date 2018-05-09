Чем опасен шум в ушах: объяснение врача

Нередко слышат шум в ушах 20% населения планеты. Однако звон, шипение или ритмичное щелканье – это не отдельное заболевание.

Исследования ученых доказывают, что шумы в ушах могут вызвать заболевания позвоночника, воспаление уха, атеросклероз сосудов, эндокринные заболевания, акустические травмы и стрессы, пишет tsn.

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Врач-невропатолог, декан медицинского факультета НМУ им. А.А. Богомольца рассказал, чем опасен шум в ушах.

По словам медика, до появления реального шума в ушах могут приводить неблагоприятные изменения в состоянии сосудов и артерий, непроизвольные сокращения мышц. Среди причин также может стать заболевание, влияющее на внутреннее ухо.

Владимир Мельник утверждает, что необходимо измерить артериальное давление. Когда человек слышит шум в ушах, вероятно, это может быть симптомом того, что у него гипертонический криз.

Прежде всего нужно измерить давление: если оно повышено, мы снижаем его. Если человек гипотоник и давление беспокоит утром, надо сделать зарядку для шейного отдела позвоночника, упражнения, улучшающие как артериальное, так и венозное кровообращение,

– пояснил врач.

К тому же, употребление лекарств может вызвать шум в ушах. Иногда шум может свидетельствовать не столько о патологии, сколько о индивидуальной чувствительности человека к звукам в окружающей среде.

Однако в некоторых случаях шум в ушах является сигналом для того, чтобы обратиться к специалисту.

"Если есть головная боль, а шум односторонний, четко в одном ухе и меняет свои характеристики от положений головы (усиливается и головная боль, шум), тогда 100% нужно идти к врачу", – убежден Мельник.

К слову, проблема повышенного артериального давления настолько распространена, что от нее страдает почти каждый третий человек в мире. Американские ученые заявили, что эффективным средством для борьбы с гипертонией является обычный кефир.