Чем опасен трендовый пирсинг на пальце

Недавно в сети появились десятки фотографий безымянных пальцев людей, которые только поженились, но вместо колец они демонстрируют крошечные пирсинги, которые называются микродермалы.

Несмотря на то, что плоскостной пирсинг и имплантация микродермалов – не новинка, но относиться к этим процедурам стоит с осторожностью.

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Допис, поширений Piercing&Tattoo Land (@piercing_tattooland) 2 Кві 2018 р. о 9:33 PDT

Чтобы сделать микродермал, мастер "подсаживает" в крошечный вырез украшение, верхняя часть которой остается снаружи.

Людей, которые решились на такую процедуру, предупреждают, что к плоскостному пирсингу на руках нужно относиться внимательно, особенно в период заживления прокола. Также мастера рассказывают и об осложнениях после микродермала, например, на руке могут остаться рубцы, отечности, пожелтение кожи вокруг украшения.

Допис, поширений Revista Vanidades USA (@vanidadesusa) 15 Бер 2018 р. о 10:11 PDT