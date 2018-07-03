Чем опасна аневризма сердца и как ее выявить

Аневризма сердца возникает при изменениях структуры участка миокарда – выпячивание утонченной стенки сердца. Это заболевание в основном диагностируют в послеинфарктный период.

Острое течение аневризмы сердца приходится на мужчин в возрасте от 45 до 70 лет, пишет "Страна Здоровья".

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Это заболевание опасно тем, что в любой момент оно может разорваться и поспособствовать миграции тромба.

Как следствие – инфаркт миокарда или почки, инсульт, гангрена одной из конечностей, летальный исход.

В группе риска те люди, которые ведут неправильный образ жизни и пренебрежительно относятся к своему здоровью.

Основными причинами развития этой болезни врачи считают повторный инфаркт миокарда, гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность, тахикардию и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Симптомы аневризмы сердца:

1. слабость, усталость и повышенная утомляемость;

2. сильная одышка;

3. чрезмерное потоотделение;

4. усиленный пульс и тахикардия;

5. лихорадочное состояние;

6. аритмия, при которой ритм сердца сбивается;

7. кашель, вызванный отеком легких.

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