Чем опасна аневризма сердца и как ее выявить
Аневризма сердца возникает при изменениях структуры участка миокарда – выпячивание утонченной стенки сердца. Это заболевание в основном диагностируют в послеинфарктный период.
Острое течение аневризмы сердца приходится на мужчин в возрасте от 45 до 70 лет, пишет "Страна Здоровья".
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Это заболевание опасно тем, что в любой момент оно может разорваться и поспособствовать миграции тромба.
Как следствие – инфаркт миокарда или почки, инсульт, гангрена одной из конечностей, летальный исход.
В группе риска те люди, которые ведут неправильный образ жизни и пренебрежительно относятся к своему здоровью.
Основными причинами развития этой болезни врачи считают повторный инфаркт миокарда, гипертоническую болезнь, сердечную недостаточность, тахикардию и другие заболевания сердечно-сосудистой системы.
Симптомы аневризмы сердца:
1. слабость, усталость и повышенная утомляемость;
2. сильная одышка;
3. чрезмерное потоотделение;
4. усиленный пульс и тахикардия;
5. лихорадочное состояние;
6. аритмия, при которой ритм сердца сбивается;
7. кашель, вызванный отеком легких.
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