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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Чем опасна арбузная диета и кому она противопоказана

88 Читати новину українською
Арбузная диета: опасность
Арбузная диета: опасность / Unplash

Несмотря на то, что арбузная диета – это прекрасный метод похудения, она имеет множество неприятных последствий для здоровья.

Арбузная диета популярна тем, что имеет мочегонный и желчегонный эффект, у арбуза сладкий вкус и минимум калорий, пишет 24apteka.

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Во время этой диеты ускоряется метаболизм и организм быстро насыщается.

via GIPHY

Диетологи не советуют увлекаться таким видом похудения. Все потому, что арбуз не содержит жиров и белков, которые ежедневно нужны для организма человека и полноценного функционирования органов и систем.

Арбуз не содержит суточную норму витаминов и микроэлементов.

Диетологи советуют проводить такой разгрузочный день раз в неделю. Можно также попробовать другой вариант – есть арбуз только на ужин.

via GIPHY

Не рекомендуют садиться на арбузную диету, если человек страдает мочекаменной болезнью, у него проблемы с кишечником и сердцем.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт Диеты
Источник: 24 Канал
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