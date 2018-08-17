Чем опасна арбузная диета и кому она противопоказана

Несмотря на то, что арбузная диета – это прекрасный метод похудения, она имеет множество неприятных последствий для здоровья.

Арбузная диета популярна тем, что имеет мочегонный и желчегонный эффект, у арбуза сладкий вкус и минимум калорий, пишет 24apteka.

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Во время этой диеты ускоряется метаболизм и организм быстро насыщается.

Диетологи не советуют увлекаться таким видом похудения. Все потому, что арбуз не содержит жиров и белков, которые ежедневно нужны для организма человека и полноценного функционирования органов и систем.

Арбуз не содержит суточную норму витаминов и микроэлементов.

Диетологи советуют проводить такой разгрузочный день раз в неделю. Можно также попробовать другой вариант – есть арбуз только на ужин.

Не рекомендуют садиться на арбузную диету, если человек страдает мочекаменной болезнью, у него проблемы с кишечником и сердцем.

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