Чем опасна болезнь поцелуев для детей: симптомы и осложнения

Мононуклеоз или болезнь Филатова – острое инфекционное заболевание – у взрослых называют болезнью поцелуев, у детей – заболеванием влюбленных детей.

Врач-инфекционист Виктория Бычок объясняет, что такая болезнь вызывается вирусом Эпштейна-Барр, но может вызываться и цитомегаловирусом, пишет ТСН.

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Основными симптомами является повышение температуры, увеличение периферических лимфоузлов, печени и селезенки. При мононуклеозе возникает сухой ринит, заложенность носа, ночной храп, отек век и подкожной клетчатки лица.



При мононуклеозе у детей повышается температура

Заражение мононуклеозом приводит к иммунодефициту – нарушения функций иммунной системы.

При инфицировании вирусом может возникать вторичная бактериальная флора (стрептококковая или стафилококковая инфекция). Это может повлечь гнойные или фолликулярные ангины, отит, бронхит или пневмонию.

Вирус Эпштейна-Барр может поражать клетки печени, что может привести к гепатиту.

К слову, британские и американские ученые провели серию опытов и установили, что твердая пища способна улучшить беспокойный сон у ребенка до 6 месяцев.

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