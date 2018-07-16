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Телеканал новостей 24 Новости Дети

Чем опасна болезнь поцелуев для детей: симптомы и осложнения

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Чем опасна болезнь поцелуев для детей
Чем опасна болезнь поцелуев для детей / scarymommy.com

Мононуклеоз или болезнь Филатова – острое инфекционное заболевание – у взрослых называют болезнью поцелуев, у детей – заболеванием влюбленных детей.

Врач-инфекционист Виктория Бычок объясняет, что такая болезнь вызывается вирусом Эпштейна-Барр, но может вызываться и цитомегаловирусом, пишет ТСН.

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Основными симптомами является повышение температуры, увеличение периферических лимфоузлов, печени и селезенки. При мононуклеозе возникает сухой ринит, заложенность носа, ночной храп, отек век и подкожной клетчатки лица.

При мононуклеозі у дітей підвищується температура
При мононуклеозе у детей повышается температура

Заражение мононуклеозом приводит к иммунодефициту – нарушения функций иммунной системы.

При инфицировании вирусом может возникать вторичная бактериальная флора (стрептококковая или стафилококковая инфекция). Это может повлечь гнойные или фолликулярные ангины, отит, бронхит или пневмонию.

Вирус Эпштейна-Барр может поражать клетки печени, что может привести к гепатиту.

К слову, британские и американские ученые провели серию опытов и установили, что твердая пища способна улучшить беспокойный сон у ребенка до 6 месяцев.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Дети
Источник: 24 Канал
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