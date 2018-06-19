Чем опасна эрозия шейки матки

По статистике, эрозия шейки матки является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний, с которым сталкивается каждая вторая женщина в мире.

Об этом рассказал акушер-гинеколог Александр Попков, передает ТСН.

Эрозия шейки матки – это нарушение целостности слизистой (язвы) вокруг наружного зева шейки матки. Поскольку она лишена нервных окончаний, патологические процессы и заболевания в этом месте годами могут быть незаметными.

Читайте также: Почему ранний секс опасен: объяснения ученых

Чаще всего эрозию шейки матки обнаруживают во время профилактического осмотра у гинеколога. Причин возникновения эрозии шейки матки может быть несколько. Чаще всего это может произойти из-за травмы, полученной во время родов, инструментальных абортов или неосторожного полового акта.

Также причиной может быть гормональный дисбаланс или хронические воспалительные процессы во влагалище (бактериальные инфекции и вирусы), которые могут привести к повреждению клеток эпителия и вызывать воспалительную реакцию на шейке матки.

Если эрозию длительное время не лечить, то это может вызвать образование доброкачественной и злокачественной опухолей. Поэтому можно получить рак шейки матки.

Как лечить эрозию? Сначала эрозия – это маленькая ранка, царапина. В таком случае назначаются тампоны с мазью или маслом для устранения покраснения.

А если проблема серьезная, то установив причину возникновения эрозии, врач-гинеколог начинает борьбу с основным заболеванием (воспалением влагалища, вирусом, гормональным дисбалансом и т.д.). Если провокатором эрозии стал гормональный дисбаланс – гинеколог пытается привести в норму гормональный фон женщины с помощью гормональной терапии.

Если это воспаление слизистой – проводится противовоспалительная терапия. Назначают антибиотики, химические препараты в виде свечей или таблеток.

А если причиной являются вирусы, то необходимо пить противовирусные препараты и средства, усиливающие иммунитет. В некоторых случаях гинеколог выбирает один из хирургических методов лечения: электрокоагуляцию, криодиструкцию, лазеротерапию или методы радиоволновой хирургии.

К слову, акушер-гинеколог Ольга Белоконь объяснила, какая разница между эрозией шейки матки и зоной трансформации, которая в пределах нормы.

Больше новостей, касающиехя лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.