00:04
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Чем опасна эрозия шейки матки

86 Читати новину українською
Чем опасна эрозия шейки матки
Чем опасна эрозия шейки матки / kurir.rs

По статистике, эрозия шейки матки является одним из самых распространенных гинекологических заболеваний, с которым сталкивается каждая вторая женщина в мире.

Об этом рассказал акушер-гинеколог Александр Попков, передает ТСН.

Эрозия шейки матки – это нарушение целостности слизистой (язвы) вокруг наружного зева шейки матки. Поскольку она лишена нервных окончаний, патологические процессы и заболевания в этом месте годами могут быть незаметными.

Читайте также: Почему ранний секс опасен: объяснения ученых

Чаще всего эрозию шейки матки обнаруживают во время профилактического осмотра у гинеколога. Причин возникновения эрозии шейки матки может быть несколько. Чаще всего это может произойти из-за травмы, полученной во время родов, инструментальных абортов или неосторожного полового акта.

Также причиной может быть гормональный дисбаланс или хронические воспалительные процессы во влагалище (бактериальные инфекции и вирусы), которые могут привести к повреждению клеток эпителия и вызывать воспалительную реакцию на шейке матки.

Если эрозию длительное время не лечить, то это может вызвать образование доброкачественной и злокачественной опухолей. Поэтому можно получить рак шейки матки.

Как лечить эрозию? Сначала эрозия – это маленькая ранка, царапина. В таком случае назначаются тампоны с мазью или маслом для устранения покраснения.

А если проблема серьезная, то установив причину возникновения эрозии, врач-гинеколог начинает борьбу с основным заболеванием (воспалением влагалища, вирусом, гормональным дисбалансом и т.д.). Если провокатором эрозии стал гормональный дисбаланс – гинеколог пытается привести в норму гормональный фон женщины с помощью гормональной терапии.

Если это воспаление слизистой – проводится противовоспалительная терапия. Назначают антибиотики, химические препараты в виде свечей или таблеток.

А если причиной являются вирусы, то необходимо пить противовирусные препараты и средства, усиливающие иммунитет. В некоторых случаях гинеколог выбирает один из хирургических методов лечения: электрокоагуляцию, криодиструкцию, лазеротерапию или методы радиоволновой хирургии.

К слову, акушер-гинеколог Ольга Белоконь объяснила, какая разница между эрозией шейки матки и зоной трансформации, которая в пределах нормы.

Больше новостей, касающиехя лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 19 июня: схватки под Радой, умер Иван Драч
19 июня, 23:13 Главные новости 19 июня: схватки под Радой, умер Иван Драч
241
За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
19 июня, 23:00 За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
Віталій Шабунін 66
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
19 июня, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 810
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
19 июня, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 124
Бизнес в кризис: как украинцы зарабатывают онлайн
19 июня, 19:01 Бизнес в кризис: как украинцы зарабатывают онлайн
Яніна Ткачук 226
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук