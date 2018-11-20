Чем опасна контрабанда на Чёрном море: ответ эксперта

К берегам Одессы прибило баржу, на борту которой обнаружили пять миллионов пачек контрабандных сигарет, которые везли из аннексированного Крыма. Контрабандные сигареты задерживают не впервые. Охраной государственной границы в Одесской области руководит Южное региональное управление, которое возглавляет генерал-лейтенант Сергей Косик.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал бывший пограничник Олег Медведчук.

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По его мнению, максимальное количество контрабандных сигарет завозится из России, оккупированного Крыма и Приднестровья. По предварительным оценкам, стоимость именно этой контрабанды составляет 200 миллионов гривен.

Одесский регион достаточно рискованный, ведь там распространены сепаратистские движения. Потеря Одессы – это потеря независимости Украины,

– заметил бывший пограничник.



Буксир "Параллель", который тянул баржу с контрабандой

Также он добавил, что контрабанда наносит не только экономический ущерб государству, это прежде всего и путь, через который в Украину вошли пророссийские террористические группировки, которые сейчас действуют на Востоке Украины.

По мнению Медведчука, к делу причастен также генерал Назаренко. После того как он возглавил службу, фактически, возле него был сформирован "клан", который имеет непосредственное отношение к аннексии Крыма.

Видео: в Одесской области задержали баржу с рекордной контрабандой

Напомним, 19 ноября буксир "Параллель" попал в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", который проходил мимо. Саму же баржу отнесло в 25 километрах от Одессы – в сторону Черноморского порта. На ней пограничники обнаружили огромную партию контрабандных сигарет.