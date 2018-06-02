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Чем опасна нервная булимия: основные симптомы

48 Читати новину українською
Основные симтомы нервной булимии
Основные симтомы нервной булимии / hellodoctor.co.za

Булимия – это повышенное чувство голода, которое приводит к неконтролируемому перееданию. Такое расстройство является опасным для здоровья человека.

Нервной булимией страдают люди, которые обеспокоенны своим весом и мнением других людей, пишет The Siver Times.

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Такая болезнь опасна тем, что может повлечь сердечную недостаточность, сахарный диабет и воспаление пищевода. Люди, страдающие булимией, могут быть психически нестабильными, а нервное перенапряжение может довести до суицида.

Основные признаки того, что у человека нервная булимия:

• переедание с каждым приемом пищи;
• неконтролируемый аппетит;
• приподнятое настроение во время еды, в другое время – подавленное и раздражённое;
• совести после приема пищи;
• желудочное кровотечение;
• нарушения менструального цикла у женщин;
• отказ от общения с людьми, нежелание учиться и работать;
• запоры.

Проблема булимии в том, что люди, которые чувствуют вину после приема пищи, стараются побыстрее избавиться от того, что съели. Они вызывают рвоту, пьют сильные слабительные или идут на очень интенсивную тренировку.

К слову, некоторые здоровые продукты питания способны вызвать серьезный дискомфорт в желудке – изжогу, тяжесть, тошноту, вздутие и прочее.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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