Чем опасна очищенная вода

Новое исследование большой группы ученых завершилось вердиктом, что процесс очистки воды может делать ее токсичной для организма.

Об этом сообщает newswise.

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Авторами проекта, в ходе которого изучались свойства воды после ее очистки, стали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, а также из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Они обнаружили, что очистка воды может быть крайне опасной для человеческого организма.

Специалисты пришли к выводу, что большинство из существующих способов очистки воды из природных источников для использования в человеческом быту, не уничтожают в ней имеются вредные вещества. Вместо этого, считают ученые, потенциально вредные для здоровья компоненты трансформируются, приобретают другую молекулярную структуру.

По словам научных экспертов, чаще всего в воде природных водоемов встречаются фенолы – химические соединения, которые оказываются в окружающей среде из-за деятельности различных производственных предприятий. Когда на фенольные соединения воздействуют способами очистки, их компоненты трансформируются и становятся более токсичными.

Оказалось, что эти соединения имеют сильное негативное влияние на печень, а также ведут к нарушениям метаболизма, которые приводят к ожирению и диабету.

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