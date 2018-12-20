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      Чем опасна очищенная вода

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      Опасность очищенной воды
      Опасность очищенной воды / zmist.pl.ua

      Новое исследование большой группы ученых завершилось вердиктом, что процесс очистки воды может делать ее токсичной для организма.

      Об этом сообщает newswise.

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      Авторами проекта, в ходе которого изучались свойства воды после ее очистки, стали исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, а также из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Они обнаружили, что очистка воды может быть крайне опасной для человеческого организма.

      Специалисты пришли к выводу, что большинство из существующих способов очистки воды из природных источников для использования в человеческом быту, не уничтожают в ней имеются вредные вещества. Вместо этого, считают ученые, потенциально вредные для здоровья компоненты трансформируются, приобретают другую молекулярную структуру.

      via GIPHY

      По словам научных экспертов, чаще всего в воде природных водоемов встречаются фенолы – химические соединения, которые оказываются в окружающей среде из-за деятельности различных производственных предприятий. Когда на фенольные соединения воздействуют способами очистки, их компоненты трансформируются и становятся более токсичными.

      Оказалось, что эти соединения имеют сильное негативное влияние на печень, а также ведут к нарушениям метаболизма, которые приводят к ожирению и диабету.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Наука Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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