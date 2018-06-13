Чем опасна уличная еда: объяснение пищевого технолога

Пищевой технолог Елена Сидоренко утверждает, что употребление уличной еды может нести вред организму, некоторыми продуктами человек может отравиться.

При хранении рыбы и мяса используют яд, пишет ICTV.

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Эти продукты замачивают в формалине – растворе, который используют в морге.



Особенно опасен некачественный фаст-фуд при высоких температурах. Все потому, что в продуктах могут накапливаться миллиарды микроорганизмов, в том числе стафилококки, палочка Коха и сальмонеллез.



Если человек отравился уличной едой, то следует написать жалобу в Госпродпотребслужбу, после чего инспектор должен приехать и взять отбор проб. В случае, если результаты покажут опасные элементы в пище, предприятие оштрафуют или закроют с предупреждением на неделю.

К слову, даже обычные популярные продукты, которые выглядят безопасно, могут стать причиной серьезного отравления.

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