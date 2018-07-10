Чем опасно кесарево сечение для ребенка

Бытует мнение о том, что дети, которые родились путем кесарева сечения, могут иметь более слабое здоровье, чем те, кто родился естественным путем.

При кесаревом сечении медики используют общую или перидуральную анестезию, пишет портал "Наша Мама".

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При перидуральной анестезии действие препарата никак не влияет на ребенка, а вот общая анестезия может проникнуть в плаценту. Из-за наркоза ребенок может выглядеть вяло в первые дни.



Первый глоток воздуха ребенку проще разбить, если он родился естественным путем (амниотическая жидкость удаляется во время прохода по родовым путям). При кесаревом сечении врачам приходится отсасывать эту жидкость из легких. Такие дети более подвержены болезням бронхо-легочной системы.



Во время прохода по родовым путям ребенок адаптируется к атмосферному давлению, в его организме производятся нужные гормоны. При кесаревом у ребенка происходит резкое изменение давления, поэтому возможны мелкие кровоизлияния в мозг. Адаптироваться малышу в этой ситуации будет труднее.



У детей, рожденных неестественным путем, хуже происходит заселение микрофлоры кишечника, что в дальнейшем может привести к дисбиозу.

Такие дети должны быть под наблюдением невропатолога, вопрос о прививках должен решаться в индивидуальном порядке. При правильном уходе дети до 6 месяцев догоняют своих, рожденных естественным путем, сверстников.