Чем опасно курение во время беременности: объяснение врача

Курение во время беременности может нести опасность и осложнения, как для женщины, так и для малыша.

Акушер-гинеколог Наталья Лелюх объяснила, какие осложнения могут быть, если не избавиться от этой привычки. Она привела данные исследования, которое опубликовали The Lancet.

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Курение до и во время беременности связаны с такими осложнениями для плода, как глубокая недоношенность, мертворождение и самопроизвольные аборты, вызванные табаком. Также у женщины могут возникнуть преждевременные роды. С курением могут быть связаны малый вес при рождении, синдром внезапной смерти ребенка.

Доказательства также свидетельствуют о связи между курением во время беременности и врожденными отклонениями физического развития, такие как деформации полости рта, краниосиностоз, гастрошизис, нарушение интеллектуального развития в дальнейшей жизни.

Курение до и во время беременности может вызвать внематочную беременность, отслойку плаценты и преэклампсия – возникновение артериальной гипертензии.

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