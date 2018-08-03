Чем опасно легкое обезвоживание

Ученые провели исследования и установили, что даже легкое обезвоживание способно влиять на когнитивные способности человека.

Ученые из Технологического института Джорджии в США проанализировали более 30 исследований, которые связаны с последствиями потери запаса жидкости в организме, пишет Newsweek.

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Они обнаружили, что даже небольшая нехватка воды способна негативно повлиять на человеческое настроение или способность мыслить. Особенно заметно это было при выполнении задач, которые требуют выполнения сложных процессов или серьезной концентрации.

Падает качество таких функций, как логическое мышление и арифметические вычисления.

Проблемы появляются тогда, когда человек теряет 2% нужной ему воды. О таком состоянии большинство людей не может знать точно. К примеру, 2% нужной воды тело теряет через полчаса бега.

В день Национальная академия наук, инженерии и медицины США советует мужчинам пить примерно 3,6 литра воды, а женщинам – 2,6 литра.