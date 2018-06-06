Чем опасно манго для беременных

Экзотический фрукт может содержать определенные аллергены, однако полностью отказываться от манго во время беременности не стоит.

Однако необходимо осторожно употреблять этот фрукт, пишет "Страна Здоровья".

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Манго может увеличивать температуру тела, повышает показатель уровня сахара в крови, может вызвать угревую сыпь и даже екзему. Поэтому беременным, которые склонны к аллергиям, следует воздержаться от употребления этого экзотического продукта.

Манго достаточно тяжелый продукт для пищеварения, а во время беременности скорость метаболизма уменьшается. Поэтому не стоит перегружать кишечник и потреблять манго в небольшом количестве.

У женщин, которые имеют проблемы с иммунитетом, может возникнуть аллергия на манго. Она может проявляться в острой форме и отложенной гиперчувствительности. Во второй форме реакция организма возникает сразу после потребления из-за неусвоения организмом.

Основные симптомы – нарушение дыхания, покраснение кожи или эритема, сыпь и зуд с крапивницей, отеки под кожей на лице, горле или в области живота. Отложенная гиперчувствительность может проявляться контактным дерматитом, периорбитальным отеком и экзематозной сыпью, а также пузырьками вокруг губ.

К слову, дети, употребляющие по меньшей мере стакан фруктового сока, больше склонны к ожирению и избыточному весу чем те дети, которые не делают этого.

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