12:13
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Чем опасно наращивание ресниц: объяснение окулиста

      645 Читати новину українською
      Чем опасно наращивание ресниц: объяснение окулиста

      Казалось бы, чем может быть опасно наращивание ресниц. После процедуры необходимо меньше времени для нанесения макияжа, а эффект максимален.

      Об этом пишет врач-офтальмолог Юлия Прокопьева в Instagram.

      Читайте также: Какие витамины способны укрепить здоровье осенью

      Основные риски наращивания ресниц:

      1. Травма века или роговицы глаза.

      2. Инфекционные осложнения. Так, существует риск занести инфекцию, если процедуру делали с помощью нестерильных инструментов. Возможно развитие воспаления века (блефарита), конъюнктивита, кератита (воспаление роговицы глаза).

      Нарощування вій: ризики

      Наращивание ресниц: риски

      3. Повреждение собственных ресниц и выпадение из-за грубого обращения с ними.

      4. Аллергические реакции из-за составляющих клея, покраснение глаз, повышение сухости глаза.

      5. Химический ожог конъюнктивы и роговицы из-за избытка клея на веках и из-за неполного их смыкания.

      6. Нарушение естественного процесса: длинные ресницы увеличивают поток воздуха, что вызывает попадание большего количества пыли и высыхание глаз.

      Нарощування вій: ризики

      Наращивание ресниц: риски

      7. Застойные явления, такие как блефарит – покраснение век, зуд, боль, неправильная работа мейбомиевых желез – синдром сухого глаза.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Добрый день всем! Сегодня коснемся чисто девчачей темы, а именно поговорим о нарощенных ресницах! . Для девушек эта тема очень актуальна , так как времени на красоту минимален, а эффект максимальный. Но, возникает логичный вопрос: на сколько безопасна данная процедура? Постараюсь на него ответить . Риски при наращивании ресниц: . ️Получение травмы век или роговицы: т.к. процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить эту травму минимален. . ️инфекционные осложнения: при несоблюдении правил гигиены во время манипуляции, использовании нестерильных инструментов после предыдущих клиентов, возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита. . ️грубое и неловкое обращение с ресницами, подергивание, нарушение технологии наращивания может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению. . ️аллергические реакции на компоненты клея, покраснение глаз, усиление сухости глаз после процедуры: самые распространенные осложнения после наращивания ресниц . ️химический ожог конъюнктивы, роговицы (реже): может возникнуть при избытке клея, при неполном смыкании век . ️cинтетические накладные ресницы нарушают естественный процесс защиты: ношение более длинных ресниц увеличивает поток воздуха вокруг глаз и приводит к попаданию большего количества пыли на их поверхность️наши глаза остаются незащищенными и более склонными к высыханию . ️избыточное давление в области ресничной луковицы может привести к застойным явлениям уже в области мейбомиевой железы, а это может привести к блефариту️покраснение век, боль, зуд, неправильная работа мейбомиевых желе️синдром сухого глаза. . На тему вреда наращенных ресниц не так много информации в доказательном мире, но, как правило, серьёзные последствия после данной манипуляции встречаются крайне редко, поэтому, при решении нарастить ресницы, придерживайтесь нескольких советов: . ️Выберите опытного и сертифицированного мастера. . ️Уточните, каким образом обеспечиваются адекватные гигиенические условия: обработка, стерилизация инструментов, рабочего места, гигиена рук мастера. . продолжение в карусели ️

      A post shared by Юлия Прокопьева (@juli_pro_eyes) on

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Инфекция Здоровье глаз
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 22 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      сегодня , 12:01 Военные арсеналы Украины под угрозой: будут ли новые диверсии?
      Юрій Бутусов
      Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      сегодня , 11:00 Новая холодная война, ядерное оружие и "психопат с бестолковым оранжевым чучелом"
      Іван Яковина
      Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      сегодня , 09:26 Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця
      Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      сегодня , 08:41 Безкоштовні квартири і дешевий бензин: як терористи готуються до виборів на Донбасі
      Олексій Чибісов
      Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      22 октября , 22:00 Чи треба Україні боятися зміни русла Дніпра
      Ігор Лапін
      Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
       10 января , 16:03
      6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
       11 марта , 23:00
      Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
       3 ноября 2017 , 13:01
      За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
       23 марта , 09:38
      В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
       26 октября 2017 , 13:30
      Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
       25 ноября 2017 , 08:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук