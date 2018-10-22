Казалось бы, чем может быть опасно наращивание ресниц. После процедуры необходимо меньше времени для нанесения макияжа, а эффект максимален.

Об этом пишет врач-офтальмолог Юлия Прокопьева в Instagram.

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Основные риски наращивания ресниц:

1. Травма века или роговицы глаза.

2. Инфекционные осложнения. Так, существует риск занести инфекцию, если процедуру делали с помощью нестерильных инструментов. Возможно развитие воспаления века (блефарита), конъюнктивита, кератита (воспаление роговицы глаза).

Наращивание ресниц: риски

3. Повреждение собственных ресниц и выпадение из-за грубого обращения с ними.

4. Аллергические реакции из-за составляющих клея, покраснение глаз, повышение сухости глаза.

5. Химический ожог конъюнктивы и роговицы из-за избытка клея на веках и из-за неполного их смыкания.

6. Нарушение естественного процесса: длинные ресницы увеличивают поток воздуха, что вызывает попадание большего количества пыли и высыхание глаз.

Наращивание ресниц: риски

7. Застойные явления, такие как блефарит – покраснение век, зуд, боль, неправильная работа мейбомиевых желез – синдром сухого глаза.

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