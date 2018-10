Добрый день всем! Сегодня коснемся чисто девчачей темы, а именно поговорим о нарощенных ресницах! . Для девушек эта тема очень актуальна , так как времени на красоту минимален, а эффект максимальный. Но, возникает логичный вопрос: на сколько безопасна данная процедура? Постараюсь на него ответить . Риски при наращивании ресниц: . ️Получение травмы век или роговицы: т.к. процедура выполняется при закрытых глазах, риск заполучить эту травму минимален. . ️инфекционные осложнения: при несоблюдении правил гигиены во время манипуляции, использовании нестерильных инструментов после предыдущих клиентов, возможно попадание инфекции с развитием блефарита, конъюнктивита и кератита. . ️грубое и неловкое обращение с ресницами, подергивание, нарушение технологии наращивания может привести к повреждению собственных ресниц и их выпадению. . ️аллергические реакции на компоненты клея, покраснение глаз, усиление сухости глаз после процедуры: самые распространенные осложнения после наращивания ресниц . ️химический ожог конъюнктивы, роговицы (реже): может возникнуть при избытке клея, при неполном смыкании век . ️cинтетические накладные ресницы нарушают естественный процесс защиты: ношение более длинных ресниц увеличивает поток воздуха вокруг глаз и приводит к попаданию большего количества пыли на их поверхность️наши глаза остаются незащищенными и более склонными к высыханию . ️избыточное давление в области ресничной луковицы может привести к застойным явлениям уже в области мейбомиевой железы, а это может привести к блефариту️покраснение век, боль, зуд, неправильная работа мейбомиевых желе️синдром сухого глаза. . На тему вреда наращенных ресниц не так много информации в доказательном мире, но, как правило, серьёзные последствия после данной манипуляции встречаются крайне редко, поэтому, при решении нарастить ресницы, придерживайтесь нескольких советов: . ️Выберите опытного и сертифицированного мастера. . ️Уточните, каким образом обеспечиваются адекватные гигиенические условия: обработка, стерилизация инструментов, рабочего места, гигиена рук мастера. . продолжение в карусели ️

