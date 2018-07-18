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Чем опасно похудение: ответ ученых

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Чем опасно похудение
Чем опасно похудение / remediesforme.com

Ученые установили, что похудение значительно ухудшает здоровье людей, которые имеют мерцательную аритмию и страдают ожирением.

Всего в эксперименте приняли участие почти 350 человек, пишет HealthDay.

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Все добровольцы должны были придерживаться программы по снижению веса, которая включала индивидуальную диету и рекомендации, касающиеся образа жизни. В целом участники избегали употребления обработанных продуктов, которые богаты на углеводы и калорийной пищи.

Участники также уделяли 200 минут в неделю физической активности. Добровольцам также помогали с факторами риска аритмии – гипертония, повышенный уровень сахара в крови и апноэ сна.

В общем от аритмии избавились почти половина добровольцев. Наилучших результатов достигли те, кто скинул 10% от своего веса, но из них 135 человек или вообще не сталкивалась с аритмией, или устойчивая аритмия у них перешла в пароксизмальную.

Эпизоды пароксизмальной аритмии обычно длятся менее недели и проходят сами, а вот стойкой – могут длиться неделями. Однако у 41% из 116 участников, которые потеряли только 3% от своего веса, пароксизмальная аритмия превратилась в стойкую.

Что такое аритмия?Это нарушение деятельности сердца, связанное с нерегулярностью его сокращения. Учащенное (тахикардия) или замедленное (брадикардия) – оно одинаково вредно для здоровья организма.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Ожирение Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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