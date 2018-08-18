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Чем опасно увеличение щитовидной железы

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Увеличение щитовидной железы опасность
Увеличение щитовидной железы опасность / ozonnews.com

Щитовидная железа играет важную роль в функционировании всего организма, поскольку она отвечает за выработку гормонов.

Из-за нарушений в работе органа может возникнуть зоб (увеличение щитовидной железы), пишет НВ.

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Если у человека увеличивается этот орган, то человек может испытывать затруднения глотания или даже дыхания. Голос при этом может быть хриплым. При зобе наблюдается увеличение размеров органа – утолщение, всхожесть до опухоли и асимметрия.

Збільшення щитоподібної залози
Увеличение щитовидной железы

При гормональном дисбалансе могут быть дополнительные симптомы.

Врач Алексей Сиделковский отметил, чем грозит человеку избыток или дефицит тиреоидных гормонов – гипотиреоза или гипертиреоза (тиреотоксикоза).

У человека при гипотиреозе увеличивается масса тела, отечность, пониженное артериальное давление. К симптомам можно отнести такие признаки как влажная и прохладная кожа, вялость, слабость. На фоне гипотиреоза развивается депрессия или ухудшение настроения.

Гипертиреозе проявляется такими признаками как стремительная потеря веса, повышенная температура тела. Также у пациента может быть повышенное сердцебиение и артериальное давление, сухость кожи, волос и ногтей. К симптомам гипертиреоза относят экзофтальм (выпячивание глазных яблок), суетливость, тревожность, раздражительность.

Збільшення щитоподібної залози: небезпека
Увеличение щитовидной железы опасность

Ошибочно люди воспринимают такие симптомы как последствия неправильного питания, переутомления или постоянного стресса.

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Теги: Лечение
Источник: 24 Канал
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