Чем опасно вегетарианство для ребенка: ответ ученых

Ученые Кардиффского университета убеждены в том, что дети до 2 лет должны получать животные жиры и белки.

Об этом пишет издание Science Alert.

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Все потому, что организму, который растет, сложнее выделить витамины и другие питательные вещества из растительных тканей.

В течение первых 6 месяцев дети получают все необходимые питательные вещества из грудного молока, однако по истечении этого периода их рацион питания должен стать разнообразнее. То есть он должен содержать животный белок и жир вместе с овощами, фруктами и злаками.

Чем разнообразнее пищу будет есть ребенок, тем меньше риска возникновения дефицита каких-либо питательных элементов.

Хотя растительная пища способна удовлетворить потребности в белке, многие витамины и минералы (железо, кальций, йод, цинк, витамин B12 и витамин D) прочно связаны с волокнами, что затрудняет их высвобождение и поглощение организмом. Таким образом, здоровая диета должна содержать не только овощи, фрукты и злаки, но также яйца и молочные продукты.

Чем опасно вегетарианство для ребенка

Веганство, то есть строгая форма вегетарианства, которая исключает любые продукты животного происхождения, опасно для маленьких детей, поскольку увеличивает риск дефицита важных питательных веществ.

Дефицит железа может вызвать анемию, витамина B12 – неврологические заболевания.

Результаты исследования, которое проводили в Нидерландах, показали, что несовершеннолетние, диета которых была вегетарианской, страдали от дефицита минеральных веществ и недостаточного роста в 6-18 месяцев.

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