Чем опасны детские смеси: исследования ученых

В детских смесях часто может увидеть такой ингредиент, как пальмовый олеин, он является компонентом пальмового масла.

В грудном молоке пальмитиновая кислота составляет наибольшую долю – почти 25% от всех жирных кислот, говорится в исследованиях Bengreenfieldfitness и Ketotic.

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Она является основным источником энергии. Чемпионом по ее содержанию является пальмовое масло, жир коровьего молока, какао-масло, животные жиры и другие.

Чем опасны детские смеси

Производители используют без всех ограничений пальмовый олеин как заменитель грудного молока.

В молочных смесях часто используют низкоплавкую фракцию пальмового масла, она занимает "альфа-позицию". Если пальмитиновая кислота находится в такой позиции, то фермент липаза (фермент, что участвует в расщеплении жиров) может вытеснить пальмитиновую кислоту из глицерина во время липогенеза (синтез жирных кислот).

Свободная пальмитиновая кислота может в дальнейшем необратимо связываться с кальцием. И это может вызвать комплексы кальция пальмитата – т. н. кальциевое жирнокислотное нерастворимое мыло.

Детские смеси могут вызвать запоры

Эти мыла не всасываются в кишечник, а выводятся с испражнениями. Их ассоциируют с развитием запоров (задержка опорожнения кишечника). Это значительно снижает всасывание кальция и жирных кислот и даже сопровождается дефицитом минерализации скелета.

К слову, Верховная Рада Украины одобрила законопроект № 3871, который предусматривает запрет использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

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