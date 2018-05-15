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Чем опасны популярные позы перед монитором компьютера

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Закидывание ноги на ногу опасно для здоровья
Закидывание ноги на ногу опасно для здоровья / Фото из открытых источников

Любимые для многих позы закидывания ноги на ногу и сутулость перед монитором компьютера могут иметь негативные последствия для здоровья человека.

Закидывание ноги на ногу увеличивает нагрузку на крестцово-подвздошные сочленения и позвоночник, пишет Cosmo. Таким образом, это может вызвать появление остеохондроза – диагноза, который используется в зарубежной медицинской практике.

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Такая поза способствует нарушению кровообращения и лимфообращения, появлению заболевания сосудов и варикозного расширения вен. У человека, который часто сидит в такой позе, может появиться артроз, тромбоз, застой крови в области малого таза.

Когда человек начинает сутулиться, то она автоматически перегружает шейный и поясничный отделы, сдавливает легкие и органы брюшной полости.

Такая поза способствует развитию геморроя, простатита, гастрита, болезней легких. Также это может спровоцировать сколиозные искривления позвоночника, боли в сердце и нарушение кровоснабжения мозга.

К слову, мало кто задумывается над тем, как именно влияет на организм положение тела во время сна. И некоторые позы бывают полезными, а некоторые наоборот – вредными.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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