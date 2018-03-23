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Чем опасны стейки: объяснения ученых

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Стейк
Стейк / caloriesproper.com

Мясо, которое приготовили на открытом огне, может увеличить риск развития гипертонии. К такому выводу пришли эксперты из Гарвардского университета.

Результаты исследования представил ученый Ганг Лиу на конференции Американской ассоциации сердечных заболеваний (American Heart Association) в Новом Орлеане.

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Лиу и его коллеги изучили около 100 тысяч человек, за которыми наблюдали в период от 12 до 16 лет. В начале этого периода ни у одного из участников не было высокого давления, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или рака.

Ученые сравнивали данные тех, кто ел мясо, приготовленное на открытом огне при высоких температурах, чаще 15 раз в месяц, и тех, кто ел его четыре раза в неделю или реже. Как оказалось, у первой группы риск высокого кровяного давления был выше на 17%.

К концу исследования от повышенного давления страдали более 37 тысяч участников.

"Результаты наших исследований дают основания считать, если избегать подобных методов приготовления мяса, то можно поспособствовать снижению риска получить гипертонию..." – пояснил Лиу.

Ученый также добавил, что при исследовании связи между температурой и методами приготовления, степенью готовности и высоким давлением были представлены независимо от количества и вида съеденного мяса.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье
Источник: 24 Канал
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