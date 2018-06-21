Чем опасны транс-жиры: ответ ученых

Не все жиры одинаково полезны для здоровья человека. Искусственные транс-жиры, которые обычно встречаются в готовой пище, повышают риск развития многих заболеваний.

Транс-жиры опасны тем, что они могут встраиваться в мембраны (оболочки) клеток, Ukrhealth.

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Таким образом нарушается нормальный метаболизм клеток и жизнедеятельность.



Диетолог Светлана Фус отмечает, что в сухом завтраке содержится 2 г транс-жиров, а в стандартной пачке 5 грамм. В одной порции картошки-фри 7 грамм.



Ученые неоднократно исследовали влияние неправильных жиров. К примеру, ученые из Йельского университета доказали, что отказ от употребления продуктов с транс-жирами помогает уменьшить риск развития инфарктов и инсультов.



Такой вывод подтверждают американские ученые, которые наблюдали за влиянием транс-жиров с 2002 по 2013 годы. В исследовании принимали участие люди, которые сокращали употребление этих продуктов. Ученые установили, что количество обращений за медицинской помощью из-за сердечных приступов и инсультов в среднем сократилось на 6,2%.

Транс-жиры плохо влияют на мужскую репродуктивную систему, и главным образом на предстательную железу. Люди, рацион которых содержит большое количество транс-жиров, чаще жалуются на ухудшение памяти и когнитивных способностей.



Результаты исследований, которые опубликовали в The Epoch Times, показывают, что употребление транс-жиров повышает уровень агрессивности людей.

Что такое транс-жиры?Это специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем. Транс-жиры, в отличие от масел и натурального масла, неокисляющиеся, и соответственно, не портятся.

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