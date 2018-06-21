08:53
21 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
  • воскресенье
    19°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Кони Путина. Российский "мозг больного болельщика"
Вєсті Кремля
21:44, 20 июня
Вести.UA. Тайный Порошенко. Штраф за сексуальную ориентацию
Вєсті.UA
21:45, 20 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, 20 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Чем опасны транс-жиры: ответ ученых

29 Читати новину українською
Порция картошки-фри содержит 7 грамм транс-жиров
Порция картошки-фри содержит 7 грамм транс-жиров / q-n-c.com

Не все жиры одинаково полезны для здоровья человека. Искусственные транс-жиры, которые обычно встречаются в готовой пище, повышают риск развития многих заболеваний.

Транс-жиры опасны тем, что они могут встраиваться в мембраны (оболочки) клеток, Ukrhealth.

Читайте также: Ученые назвали продукты, которые вызывают стресс

Таким образом нарушается нормальный метаболизм клеток и жизнедеятельность.

Диетолог Светлана Фус отмечает, что в сухом завтраке содержится 2 г транс-жиров, а в стандартной пачке 5 грамм. В одной порции картошки-фри 7 грамм.

Ученые неоднократно исследовали влияние неправильных жиров. К примеру, ученые из Йельского университета доказали, что отказ от употребления продуктов с транс-жирами помогает уменьшить риск развития инфарктов и инсультов.

Такой вывод подтверждают американские ученые, которые наблюдали за влиянием транс-жиров с 2002 по 2013 годы. В исследовании принимали участие люди, которые сокращали употребление этих продуктов. Ученые установили, что количество обращений за медицинской помощью из-за сердечных приступов и инсультов в среднем сократилось на 6,2%.

Транс-жиры плохо влияют на мужскую репродуктивную систему, и главным образом на предстательную железу. Люди, рацион которых содержит большое количество транс-жиров, чаще жалуются на ухудшение памяти и когнитивных способностей.

Результаты исследований, которые опубликовали в The Epoch Times, показывают, что употребление транс-жиров повышает уровень агрессивности людей.

Что такое транс-жиры?Это специфический вид ненасыщенных жиров, полученных искусственным путем. Транс-жиры, в отличие от масел и натурального масла, неокисляющиеся, и соответственно, не портятся.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сегодня, 08:38 Збільшення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 153
Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
сегодня, 08:00 Ефективність роботи української митниці у цифрах: підозріла статистика
42
Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
20 июня, 23:00 Не Трамп и не Путин: кто стал угрозой для НАТО
Іван Яковина 515
Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
20 июня, 22:00 Питання національної безпеки: чому варто проводити Марші рівності в Україні
Блог Медіа 398
Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
20 июня, 21:01 Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ
Іван Вербицький 877
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук