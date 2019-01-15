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      Чем отличается мозг женщины и мужчины, и в чём различия в мышлении

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      Как работает мозг женщин и мужчин
      Как работает мозг женщин и мужчин / pixabay.com

      Исследователи из Кембриджского университета опросили 671 606 человек и подтвердили, что мозг и мышление женщин и мужчин действительно отличается.

      Результаты исследования опубликовал The Times.

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      Опрос подтвердил две противоречивые теории:

      Противопоставление женской эмпатии и мужской систематизации (мужчины лучше разбираются в программировании, а женщины настроены на восприятие чувств)

      И теорию экстремального мужского мозга, согласно которой мозг аутистов – "мужской" независимо от пола, то есть сосредоточен на системах.

      Ученые заявляют, что у 44,4% опрошенных мужчин без аутизма зафиксирован повышенный уровень "систематизации" в мозге. Среди женщин такой тип встречался только в 27,3% случаев.

      Чоловічий і жіночий мозок працює по-різномуМужской и женский мозг работает по–разному

      Уровень "эмпатии мозга" среди женщин без аутизма составляет 42,9%, среди мужчин – 24,6%.

      У опрошенных людей с аутизмом "систематизированный" мозг встречается у 62,4% мужчин и 46,8% женщин, а эмпатия – у 13,7% мужчин и 23,1% женщин.

      Некоторые критики заявили, что исследование основано на самоанализе и доверять ему не стоит, пишет The Times. Кроме того, ученые не пишут, какие особенности мозга участников обусловлены врожденным свойством, а какие социализацией.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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