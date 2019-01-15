Чем отличается мозг женщины и мужчины, и в чём различия в мышлении
Исследователи из Кембриджского университета опросили 671 606 человек и подтвердили, что мозг и мышление женщин и мужчин действительно отличается.
Результаты исследования опубликовал The Times.
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Опрос подтвердил две противоречивые теории:
Противопоставление женской эмпатии и мужской систематизации (мужчины лучше разбираются в программировании, а женщины настроены на восприятие чувств)
И теорию экстремального мужского мозга, согласно которой мозг аутистов – "мужской" независимо от пола, то есть сосредоточен на системах.
Ученые заявляют, что у 44,4% опрошенных мужчин без аутизма зафиксирован повышенный уровень "систематизации" в мозге. Среди женщин такой тип встречался только в 27,3% случаев.
Мужской и женский мозг работает по–разному
Уровень "эмпатии мозга" среди женщин без аутизма составляет 42,9%, среди мужчин – 24,6%.
У опрошенных людей с аутизмом "систематизированный" мозг встречается у 62,4% мужчин и 46,8% женщин, а эмпатия – у 13,7% мужчин и 23,1% женщин.
Некоторые критики заявили, что исследование основано на самоанализе и доверять ему не стоит, пишет The Times. Кроме того, ученые не пишут, какие особенности мозга участников обусловлены врожденным свойством, а какие социализацией.
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