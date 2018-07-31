14:12
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ "САРМАТА" ОЛЕШКО ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Чем отличаются пробиотики от пребиотиков

119 Читати новину українською
Чем отличаются пробиотики от пребиотиков
Чем отличаются пробиотики от пребиотиков / sportovniauto.info

Часто пробиотики могут путать с пребиотиками, однако это не одно и то же. Хотя они имеют жизненно важное значение для здоровья человека.

Пробиотики и пребиотики направлены на улучшение пищеварения, пишет Lifehacker.

Пробиотики и их роль

Пробиотики — живые микроорганизмы, они обеспечивают полезное воздействие на организм человека. Пробиотики способны нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

Читайте также: 6 продуктов, которые нельзя есть после тренировки

Пробиотики препятствуют росту патогенных или вредных микроорганизмов. Они помогают стимулировать желудочные соки и натуральные ферменты, которые нужны для правильного пищеварения.

Пробіотики та їх роль
Пробиотики и их роль

К пробиотикам относят бактерии лактобацилус, бифидобактерии, бактерии рода Propionibacterium и Lactococcus.

Пребиотики, их функция

Пребиотики – это пищевые добавки, которые не перевариваются и улучшают здоровье путем стимулирования роста и активности полезной микрофлоры кишечника.

Пребиотики – это углевод, который является основой для пробиотиков. Действие пребиотиков начинается в толстом кишечнике. Они стимулируют рост и активность полезных живых микроорганизмов (пробиотиков). Пребиотики также обеспечивают им устойчивость от вредных веществ.

Пробиотики и пребиотики могут потребляться отдельно, но вместе они дают более быстрый положительный эффект.

Пребіотики, їх функція
Пребиотики, их функция

К пребиотикам можно отнести пептиды, ферменты, аминокислоты. Они содержатся в молочных продуктах, фруктах, овощах, ягодах, орехах.

Пробиотики и пребиотики объединяет сфера применения. Эти пищевые компоненты находятся в прямой зависимости друг от друга: без пребиотиков пробиотики не смогут размножаться, без пребиотиков некого будет питать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
сегодня, 14:03 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
сегодня, 13:02 Вступительная кампания в августе: основные даты, которые не стоит прозевать
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сегодня, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
сегодня, 11:22 Почему важно проверять информацию: как слухи могут втянуть Украину в шпионский скандал
Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
сегодня, 11:00 Тайны из жизни "мамы" Гарри Поттера: тест для фанатов Джоан Роулинг
Секс может лечить – практические советы от медиков
 22 сентября 2016 , 01:00 4
Магнитные бури в мае: чего ждать украинцам в ближайшие дни
 30 апреля , 16:31
Ученые предупреждают о вирусной инфекции, которая охватит Землю
 17 мая , 14:27
Топ-6 продуктов, которые борются с онкозаболеваниями
 21 июня , 14:34
В Украине зафиксировали новый случай ботулизма
 27 июля , 13:37
Когда никотиновые пластыри угрожают жизни: объяснение медиков
 24 июля , 11:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук