Чем отличаются пробиотики от пребиотиков

Часто пробиотики могут путать с пребиотиками, однако это не одно и то же. Хотя они имеют жизненно важное значение для здоровья человека.

Пробиотики и пребиотики направлены на улучшение пищеварения, пишет Lifehacker.

Пробиотики и их роль

Пробиотики — живые микроорганизмы, они обеспечивают полезное воздействие на организм человека. Пробиотики способны нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

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Пробиотики препятствуют росту патогенных или вредных микроорганизмов. Они помогают стимулировать желудочные соки и натуральные ферменты, которые нужны для правильного пищеварения.



Пробиотики и их роль

К пробиотикам относят бактерии лактобацилус, бифидобактерии, бактерии рода Propionibacterium и Lactococcus.

Пребиотики, их функция

Пребиотики – это пищевые добавки, которые не перевариваются и улучшают здоровье путем стимулирования роста и активности полезной микрофлоры кишечника.

Пребиотики – это углевод, который является основой для пробиотиков. Действие пребиотиков начинается в толстом кишечнике. Они стимулируют рост и активность полезных живых микроорганизмов (пробиотиков). Пребиотики также обеспечивают им устойчивость от вредных веществ.

Пробиотики и пребиотики могут потребляться отдельно, но вместе они дают более быстрый положительный эффект.



Пребиотики, их функция

К пребиотикам можно отнести пептиды, ферменты, аминокислоты. Они содержатся в молочных продуктах, фруктах, овощах, ягодах, орехах.

Пробиотики и пребиотики объединяет сфера применения. Эти пищевые компоненты находятся в прямой зависимости друг от друга: без пребиотиков пробиотики не смогут размножаться, без пребиотиков некого будет питать.