Чем отличаются пробиотики от пребиотиков
Часто пробиотики могут путать с пребиотиками, однако это не одно и то же. Хотя они имеют жизненно важное значение для здоровья человека.
Пробиотики и пребиотики направлены на улучшение пищеварения, пишет Lifehacker.
Пробиотики и их роль
Пробиотики — живые микроорганизмы, они обеспечивают полезное воздействие на организм человека. Пробиотики способны нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
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Пробиотики препятствуют росту патогенных или вредных микроорганизмов. Они помогают стимулировать желудочные соки и натуральные ферменты, которые нужны для правильного пищеварения.
Пробиотики и их роль
К пробиотикам относят бактерии лактобацилус, бифидобактерии, бактерии рода Propionibacterium и Lactococcus.
Пребиотики, их функция
Пребиотики – это пищевые добавки, которые не перевариваются и улучшают здоровье путем стимулирования роста и активности полезной микрофлоры кишечника.
Пребиотики – это углевод, который является основой для пробиотиков. Действие пребиотиков начинается в толстом кишечнике. Они стимулируют рост и активность полезных живых микроорганизмов (пробиотиков). Пребиотики также обеспечивают им устойчивость от вредных веществ.
Пробиотики и пребиотики могут потребляться отдельно, но вместе они дают более быстрый положительный эффект.
Пребиотики, их функция
К пребиотикам можно отнести пептиды, ферменты, аминокислоты. Они содержатся в молочных продуктах, фруктах, овощах, ягодах, орехах.
Пробиотики и пребиотики объединяет сфера применения. Эти пищевые компоненты находятся в прямой зависимости друг от друга: без пребиотиков пробиотики не смогут размножаться, без пребиотиков некого будет питать.
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