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Чем отравились дети в лагере под Киевом: специалисты озвучили ответ

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Чем отравились дети в лагере под Киевом: специалисты озвучили ответ
Чем отравились дети в лагере под Киевом: специалисты озвучили ответ / Иллюстративное фото

В Держпродспоживслужбе выяснили, что детям, которые отравились в лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины, на полдник выдали йогурты, срок употребления которых истек.

Об этом сообщает пресс-служба Держпродспоживслужбы.

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Было выяснено, что 30 июня, согласно меню, 226 детям заведения на полдник выдали йогурты с наполнителем "Злаки" и с лактулозой местного производителя, срок которых истекал 1 июля.

В ходе эпидрасследования было установлено, что 30.06.2018 тренеры изъяли у воспитанников 26 йогуртов, которые выдали на полдник, и хранили их без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах и вернули детям для потребления через сутки,
– отмечается в сообщении.

Добавляется, что по состоянию на 3 июля один ребенок с предварительным диагнозом "энцефалит" находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице "ОХМАТДЕТ", еще 11 находятся в удовлетворительном состоянии. Из них 10 детей родители забрали домой, а один ребенок остается в изоляторе лагеря.

Напомним, что 2 июля на Киевщине в частном детском лагере случилось массовое пищевое отравление детей: 12 детям стало плохо, а 1 ребенок впал в кому.

Теги: Дети Лечение Новости Украины Здоровье Новости Киева отравление
Источник: 24 Канал
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