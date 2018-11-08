Чем перекусить после утренней пробежки: полезные варианты
Любителям побегать по утрам стоит знать, что можно есть после физической нагрузки, чтобы не навредить фигуре и не сидеть голодным.
1. Диетологи рекомендуют утром перекусить хлебом с отрубями, авокадо, огурцом и рукколой, передает Соѕмо.
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2. Также вкусным будет черный хлеб, брынза, помидор, огурец и лист салата.
3. Полезен ржаной хлеб, запеченное куриное филе, сыр, помидор и авокадо – еще один замечательный вариант завтрака.
4. Цельнозерновой хлеб, помидор, огурец, куриное филе и яйцо.
5. Хлеб с отрубями, сыр, вареное куриное филе, помидор и огурец.
6. Цельнозерновой хлеб, яичница и помидор.
7. Яйцо, отваренное на вкрутую и половинка авокадо.
8. Овсянка с сухофруктами, орехами и медом.
9. Сыр с тертым яблоком и хлебцами.
10. Смузи из 2 бананов, меда и обезжиренного молока.
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