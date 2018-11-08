Чем перекусить после утренней пробежки: полезные варианты

Любителям побегать по утрам стоит знать, что можно есть после физической нагрузки, чтобы не навредить фигуре и не сидеть голодным.

1. Диетологи рекомендуют утром перекусить хлебом с отрубями, авокадо, огурцом и рукколой, передает Соѕмо. Читайте также: Как правильно бегать осенью: полезные советы 2. Также вкусным будет черный хлеб, брынза, помидор, огурец и лист салата. 3. Полезен ржаной хлеб, запеченное куриное филе, сыр, помидор и авокадо – еще один замечательный вариант завтрака. via GIPHY 4. Цельнозерновой хлеб, помидор, огурец, куриное филе и яйцо. 5. Хлеб с отрубями, сыр, вареное куриное филе, помидор и огурец. 6. Цельнозерновой хлеб, яичница и помидор. 7. Яйцо, отваренное на вкрутую и половинка авокадо. 8. Овсянка с сухофруктами, орехами и медом. 9. Сыр с тертым яблоком и хлебцами. 10. Смузи из 2 бананов, меда и обезжиренного молока. via GIPHY Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.