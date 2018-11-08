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      Чем перекусить после утренней пробежки: полезные варианты

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      Чем перекусить после утренней пробежки
      Чем перекусить после утренней пробежки / demo.roadthemes.com

      Любителям побегать по утрам стоит знать, что можно есть после физической нагрузки, чтобы не навредить фигуре и не сидеть голодным.

      1. Диетологи рекомендуют утром перекусить хлебом с отрубями, авокадо, огурцом и рукколой, передает Соѕмо.

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      2. Также вкусным будет черный хлеб, брынза, помидор, огурец и лист салата.

      3. Полезен ржаной хлеб, запеченное куриное филе, сыр, помидор и авокадо – еще один замечательный вариант завтрака.

      via GIPHY

      4. Цельнозерновой хлеб, помидор, огурец, куриное филе и яйцо.

      5. Хлеб с отрубями, сыр, вареное куриное филе, помидор и огурец.

      6. Цельнозерновой хлеб, яичница и помидор.

      7. Яйцо, отваренное на вкрутую и половинка авокадо.

      8. Овсянка с сухофруктами, орехами и медом.

      9. Сыр с тертым яблоком и хлебцами.

      10. Смузи из 2 бананов, меда и обезжиренного молока.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Советы Диеты Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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