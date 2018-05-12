Чем питаться для хорошего сна: советы медиков

Низкокалорийная диета прекрасно отражается на режиме здорового сна человека.

Об этом заявили исследователи из Финляндии, передает Нealthystyle.

Они провели эксперименты, в результате которых было доказано, что при снижении калорийности потребляемых в течение дня продуктов наблюдается улучшение качества сна.

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Для многих людей, у которых есть проблемы со сном, изменение режима питания может стать настоящим спасением, поскольку на легкий желудок люди легче засыпают и спят крепче.

Кроме того, значительно улучшить качество сна помогут физические упражнения.