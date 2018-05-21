Чем полезен для здоровья мятный чай: неожиданные факты

Мятный чай имеет ряд полезных свойств, которые положительно влияют на здоровье человека, его часто используют как противовоспалительное и обезболивающее средство.

Мятный чай расширяет сосуды, пишет "Живи активно". Из-за чего в организме снижается артериальное давление, а работа сердечной мышцы стимулируется.

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Этот напиток – замечательный помощник против похмельного синдрома. Этот напиток снимает головную боль, тошноту – достаточно выпить стакан настоя мяты натощак.

Ментол, который содержит мята, помогает взбодрить тело. Он также полезен при заложенности носа и ОРВИ.

Если человек выпьет настой мяты в конце дня, то он вызывает процессы расслабления и торможения. Поэтому его полезно пить тем, у кого нарушен сон, нервное перевозбуждение.

Нельзя давать мятный чай детям до 3 лет. Он также имеет другие противопоказания – не употребляйте при сонливости, пониженной кислотности желудка и аллергии.

К слову, любимый напиток многих людей содержит много полезных веществ. Ученые утверждают, что употребление черного чая может уберечь от онкологических заболеваний.