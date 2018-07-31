Чем полезен массаж сухой щеткой

В сфере красоты появился новый тренд – массаж тела сухой щеткой. По словам экспертов, именно этот способ ухода лучше всего борется с целлюлитом.

Так, регулярное скрабирование тела с помощью щетки делает кожу более ровной, чем лосьоны, препараты и кремы, пишет ELLE UK.

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Попробуйте сделать скрабирование тела с помощью сухой щетки

Кроме того, такой массаж имеет положительный эффект для общего здоровья и состояния тела. По словам дерматолога Кэти Нил, скрабирование сухой щеткой может улучшить иммунную систему и наполнить тело энергией.

Еще одно преимущество этой бьюти-процедуры – это ее бюджетность, поскольку обычная щетка значительно дешевле, чем косметические средства для тела.

Как сделать массаж сухой щеткой: видео