Чем полезен натуральный квас: свойства, о которых мало кто знает

Для многих летом любимым напитком становится прохладный квас. А если он еще и домашнего приготовления, то он еще и прекрасно влияет на здоровье.

Квас насыщен волокнами, поэтому в средней порции напитка содержится столько же волокон, как в смузи из свеклы, передает "Страна здоровья".

Эти волокна улучшают пищеварение, снижают абсорбцию сахара и не дают токсинам попадать в кровь. А еще они предотвращают появление отложений холестерина.

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Также этот напиток прекрасно очищает печень – выводит из нее токсины и жиры. Квас богат пробиотиками – полезные бактерии укрепляют иммунную систему.

Благодаря беталаинам (пигменты, которые обеспечивают крови здоровый красный оттенок) вымывается из крови кислотность и производятся новые красные кровяные клетки, которые сохраняют щелочной баланс.

Также квас содержит магний, который играет важную роль в работе почек, поджелудочной железы и здоровья костей. А высокое содержание антиоксидантов в напитке оказывает противовоспалительное действие на организм, в частности, это уменьшает риск развития онкозаболеваний.