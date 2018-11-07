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      Чем полезен утренний подъем и от каких болезней он спасет

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      Чем полезен утренний подъем
      Чем полезен утренний подъем / articles.spiritsciencecentral.com

      Британские ученые из университета Бристоля установили связь между утренним подъемом и риском развития рака груди у женщин.

      В исследовании приняли участие более 400 тысяч женщин, пишет MedicalXpress.

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      Анализ данных показал, что женщины, которые просыпались поздно и ложились поздно, чаще болели раком.

      Ученые обнаружили, что у женщин, которые спят более 7-9 часов увеличен риск развития рака на 20% с каждым дополнительным часом.

      via GIPHY

      Одно из объяснений этого может быть то, что просыпающиеся рано люди имеют более высокий уровень сна. А вот у "сов" наоборот – снижается качество сна, что может увеличивать риск возникновения рака. Поздний сон влияет плохо на цикардные ритмы.

       
      Циркадные ритмы – что это?
      Это изменение определенных биологических процессов, происходящих в организме человека в течение суток.

      Исследователи отметили, что женщины, которые просыпаются раньше, имеют на 40% меньший риск возникновения рака.

      Жінки, які прокидаються раніше, мають на 40% менший ризик виникнення раку
      Женщины, которые просыпаются раньше, имеют на 40% меньший риск возникновения рака

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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