Чем полезен утренний подъем и от каких болезней он спасет

Британские ученые из университета Бристоля установили связь между утренним подъемом и риском развития рака груди у женщин.

В исследовании приняли участие более 400 тысяч женщин, пишет MedicalXpress.

Читайте также: В чем польза кокосового, соевого и овсяного молока

Анализ данных показал, что женщины, которые просыпались поздно и ложились поздно, чаще болели раком.

Ученые обнаружили, что у женщин, которые спят более 7-9 часов увеличен риск развития рака на 20% с каждым дополнительным часом.

Одно из объяснений этого может быть то, что просыпающиеся рано люди имеют более высокий уровень сна. А вот у "сов" наоборот – снижается качество сна, что может увеличивать риск возникновения рака. Поздний сон влияет плохо на цикардные ритмы.

Циркадные ритмы – что это? Это изменение определенных биологических процессов, происходящих в организме человека в течение суток.

Исследователи отметили, что женщины, которые просыпаются раньше, имеют на 40% меньший риск возникновения рака.





Женщины, которые просыпаются раньше, имеют на 40% меньший риск возникновения рака

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.