Чем полезен витамин D: интересные факты

Продукты с содержанием витамина D не только продлевают жизнь, но и положительно влияют на дыхательную систему, иммунитет, синтез гормонов и обмен веществ.

Если организму существенно не хватает витамина D – об этом может свидетельствовать боль в мышцах и ослабление памяти, передает Deccanchronicle.

По словам ученых, у людей, которые пренебрегают пищей с содержанием витамина D, общая продолжительность жизни сокращается примерно на треть.

Читайте также: Что произойдет, если есть по два яйца в день

Кроме того, этот витамин выводит из тела токсины и укрепляет иммунную систему. А те, кто не добавляет в рацион продуктов с полезным элементом, имеют большую склонность к простудным и вирусным заболеваниям.

Продукты, содержащие витамин D

Кроме того, с недостатком витамина D ослабевает дыхательная функция, это может привести даже к бронхиальной астме под воздействием микроорганизмов и клещей, которые содержатся в пыли.

Медики рекомендуют употреблять ежедневно 600 МЕ (15 микрограммов) этого витамина, а после 70 лет - 800 МЕ (20 микрограммов).

Продукты, содержащие витамин D

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.