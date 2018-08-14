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Чем полезен витамин D: интересные факты

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Названы неизвестные свойства витамина D
Названы неизвестные свойства витамина D / myhandbook.com

Продукты с содержанием витамина D не только продлевают жизнь, но и положительно влияют на дыхательную систему, иммунитет, синтез гормонов и обмен веществ.

Если организму существенно не хватает витамина D – об этом может свидетельствовать боль в мышцах и ослабление памяти, передает Deccanchronicle.

По словам ученых, у людей, которые пренебрегают пищей с содержанием витамина D, общая продолжительность жизни сокращается примерно на треть.

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Кроме того, этот витамин выводит из тела токсины и укрепляет иммунную систему. А те, кто не добавляет в рацион продуктов с полезным элементом, имеют большую склонность к простудным и вирусным заболеваниям.

Продукти, які містять вітамін D

Продукты, содержащие витамин D

Кроме того, с недостатком витамина D ослабевает дыхательная функция, это может привести даже к бронхиальной астме под воздействием микроорганизмов и клещей, которые содержатся в пыли.

Медики рекомендуют употреблять ежедневно 600 МЕ (15 микрограммов) этого витамина, а после 70 лет - 800 МЕ (20 микрограммов).

Продукти, які містять вітамін D

Продукты, содержащие витамин D

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Профилактика заболеваний
Источник: 24 Канал
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