Чем полезна брокколи и как ее готовить?

Стоит узнать, чем именно полезен этот зеленый овощ и как его следует готовить, чтобы получить в результате вкусные и полезные блюда.

Брокколи – это один из разновидностей капусты, который отличается необычной формой и ярким зеленым цветом. Этот овощ богат на витамины и минералы, среди которых витамины А, В9, К, С, а также калий, фосфор, железо, кальций и магний. По количеству кальция брокколи не уступает даже молоку, а также содержит суточную норму витамина С!

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Капуста брокколи невероятно полезна людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Также овощ помогает выводить холестерин из организма, укрепляет стенки сосудов и служит для профилактики инфарктов и инсультов. Известно, что брокколи стабилизирует работу кишечника и очищает его, нормализует выделение желчи, работу желчного пузыря и печени.

Настоящим спасением брокколи станет и для людей, которые болеют сахарным диабетом, так как она помогает нормализовать уровень сахара в крови. Более того, зеленая капуста укрепит нервную систему, избавит от раздражительности и стресса.

Но не стоит употреблять брокколи людям с повышенной кислотностью желудка и заболеваниями поджелудочной железы, гастритом или язвой. Также стоит быть осторожными тем, кто исключает из рациона грубую клетчатку или страдает от индивидуальной непереносимости.

Что приготовить из брокколи?

Брокколи можно употреблять практически в любом виде, но не желательно варить из нее отвары и жарить, так как в этом случае выделяются вредные вещества, в том числе канцерогены.

Его можно отваривать, запекать и готовить на пару. Также брокколи можно есть сырой, добавляя ее в овощные салаты. Употреблять можно как соцветия, так и стебли брокколи, предварительно очистив их от кожуры.

Брокколи можно готовить отдельно, как гарнир, а можно добавлять капусту в рагу, каши, запеканки и пироги, пиццу, макароны, запекать ее вместе с мясом или рыбой. Также, с брокколи совсем несложно можно приготовить очень вкусный крем-суп.