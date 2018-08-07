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Чем полезна гималайская розовая соль: свойства и применение

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Гималайская розовая соль
Гималайская розовая соль / maestrillo.net

Розовую гималайскую соль используют для гигиены ротовой полости, против акне и в приготовлении разнообразных блюд.

Розовая гималайская соль – это вид каменной соли с минеральными добавками, которую добывают в Пакистане в предгорьях Соляного хребта неподалеку от Гималаев, передает Нochu.

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В состав соли входят: хлорид натрия (95-98%), минерал полигалит (водный сульфат калия, кальция и магния - 2-4%), фтор (0,01%), йод (0,01%) и другие микроэлементы.

Польза гималайской соли

1. Розовую соль используют для гигиены ротовой полости. Соль растворяют в воде и этим раствором полощут рот. Такая процедура устраняет неприятный запах изо рта, боль и кровоточивость десен. Процедуру рекомендуют делать 3-4 в день.

2. Розовую соль используют в борьбе с акне – воспаленными папулами на коже, которые часто гноятся, или же в лечении угревой сыпи.

Она помогает "вытянуть" из кожи токсины, хорошо очищает ее и отшелушивает омертвевшие клетки. Ее также добавляют в ряд косметических средств, в частности, мыло и скраб для лица.

3. Также делают паровые ингаляции – чайную ложку розовой соли добавляют в кастрюльку кипятка. Такие процедуры помогут при синусите (воспаление слизистой оболочки околоносовых воздушных пазух) и сухом кашле. Таким паром рекомендуют дышать 15-30 минут.

4. От боли в суставах принимают теплые ванны с добавлением 1/2 чашки солевого раствора.

5. Кроме того, эту соль используют в приготовлении пищи вместо поваренной соли и для декорирования блюд.

Вред розовой соли

Чрезмерное употребление соли может обострить симптомы гипертонии и других опасных заболеваний. Безопасная дневная норма – одна полная чайная ложка соли в день.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Лечение Гигиена Профилактика заболеваний Народная медицина Красота
Источник: 24 Канал
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