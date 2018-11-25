Чем полезна каллиграфия: неожиданные свойства

Оказывается, почерк может рассказать о вашем интеллекте, болезнях и даже ссорах в семье. А каллиграфически написанный текст даже может помочь в профилактике различных недугов.

Как уверяют ученые из Китая и Японии с помощью каллиграфического письма можно бороться с рассеянным вниманием, проблемами ориентирования в пространстве и даже болезнью Альцгеймера, передает "Сегодня".

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Кроме того, каллиграфия способна улучшать память и снимать нервные расстройства. Она может быть средством психотерапии, ведь в ней есть элементы, которые успокаивают и выравнивают внутреннее состояние человека.

Специалисты отмечают, что в каллиграфии важно все – нужно держать осанку ровно, стол должен быть не слишком высоким, а человек должен быть сосредоточенным.

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