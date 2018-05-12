Чем полезна кукуруза и кому ее нельзя есть: интересные факты

Кукуруза содержит около 30 витаминов, которые положительно влияют на здоровье. Но также некоторые ее компоненты могут быть опасными.

Кукуруза является одним из лучших источников витамина К, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, передает Zdorovia.

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Также это растение богато витаминами группы С, РР, В, содержит фосфор, калий, медь, йод и фтор. А еще кукуруза содержит элементы, необходимые для работы нервной системы и повышение иммунитета.

Что интересно, в растении есть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, необходимых для здорового рациона.

Кукуруза содержится около 30 витаминов

Основная ценность кукурузы в рыльцах – светло-коричневых волосках, обрамляющие початок. Из них делают множество лекарств. Эти рыльца снижают уровень сахара в крови, обладают мочегонным действием и улучшают отток желчи, а еще – замедляют процессы старения и поднимают настроение.

Но в некоторых случаях кукуруза может нанести вред. Ее не желательно употреблять тем, у кого есть склонность к тромбозам и повышенная свертываемость крови.

Также она серьезно снижает аппетит, поэтому очень худым людям не стоит ее есть.

Если был гастрит, язва или проблемы с двенадцатиперстной кишкой или с желудком – медики рекомендуют отказаться от нее, ведь кукуруза достаточно тяжелая для переваривания.

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