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Чем полезна кукуруза и кому ее нельзя есть: интересные факты

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Чем полезна кукуруза и кому ее нельзя есть
Чем полезна кукуруза и кому ее нельзя есть / unsplash.com

Кукуруза содержит около 30 витаминов, которые положительно влияют на здоровье. Но также некоторые ее компоненты могут быть опасными.

Кукуруза является одним из лучших источников витамина К, необходимого для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, передает Zdorovia.

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Также это растение богато витаминами группы С, РР, В, содержит фосфор, калий, медь, йод и фтор. А еще кукуруза содержит элементы, необходимые для работы нервной системы и повышение иммунитета.

Что интересно, в растении есть сбалансированное количество белков, жиров и углеводов, необходимых для здорового рациона.

Чим корисна кукурудза і кому її не можна їстиКукуруза содержится около 30 витаминов

 

Основная ценность кукурузы в рыльцах – светло-коричневых волосках, обрамляющие початок. Из них делают множество лекарств. Эти рыльца снижают уровень сахара в крови, обладают мочегонным действием и улучшают отток желчи, а еще – замедляют процессы старения и поднимают настроение.

Но в некоторых случаях кукуруза может нанести вред. Ее не желательно употреблять тем, у кого есть склонность к тромбозам и повышенная свертываемость крови.

Также она серьезно снижает аппетит, поэтому очень худым людям не стоит ее есть.

Если был гастрит, язва или проблемы с двенадцатиперстной кишкой или с желудком – медики рекомендуют отказаться от нее, ведь кукуруза достаточно тяжелая для переваривания.

Фото: unsplash.com

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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