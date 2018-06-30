Чем полезна овсянка и гречка на завтрак

Утром диетологи и врачи советуют есть полезный и сытный завтрак, который дает энергию на весь день. Сложные углеводы, которые содержатся в кашах, сохраняют на долгое время ощущение сытости.

В гречке содержится огромное количество витаминов и минералов, пишет 4mama. Этот продукт содержит железо, йод, калий, кальций, кобальт, медь, цинк, фосфор, а также витамины Е, С, РР и группы В.

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Диетологи убеждают, что употреблять гречку с молоком не приносит пользы, поскольку организм не способен усваивать полезные вещества. Самым полезным вариантом будет гречка, которую приготовили на воде или сварили. При избыточном весе можно не бояться кушать гречку, ведь она помогает избавиться от лишних килограммов.

Овсянка тоже полезна для организма человека, однако она содержит глютен. Если есть этот продукт с утра с фруктами или ягодами. То это поможет очистить кишечник от ужина и притупляет голод на 3-4 часа.

Такая каша полезна людям, которые имеют избыточный вес, страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта или людям после операций.

Ученые неоднократно подтверждают, что овсянка хорошо влияет на работу нервной системы. Поэтому ее хорошо есть людям умственного труда. Этот продукт улучшает концентрацию внимания и работы мозга.

К слову, хотя и каши считаются полезным блюдом, врачи отмечают – не все крупы положительно влияют на здоровье.

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