Чем полезна паста и как ее приготовить

Употребление макаронных изделий не вредит фигуре и даже позволяет похудеть. К такому выводу пришли канадские медики.

Как пишет EurekaAlert, эксперты провели метаанализ 30 исследований, в которых принимали участие 2,5 тысячи человек, которые получали большую часть углеводов из макарон. Добровольцы ели пасту три раза в неделю, порция составляла примерно половину средней чашки. После трех месяцев участники эксперимента потеряли в весе в среднем по 500 грамм.

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По словам медиков, макароны в сочетании со сбалансированной диетой способствуют увеличению веса и объясняют это низким гликемическим индексом продукта.

Гликемический индекс – это показатель, который отражает скорость расщепления в организме продуктов и превращение их в глюкозу.

Как приготовить пасту карбонара

Паста алла карбонара (Pasta alla carbonara) сочетает в себе кусочками бекона, соус из яиц и сыр пармезан.

Ингредиенты:

- спагетти – 200-300 г,

- бекон – 100 г,

- желтки - 4 шт,

- сливки (35%) - 100 мл,

- тертый пармезан (грана падано, Джюгас и т.п.) – 50 г,

- чеснок – 1-2 зубчика

- 2 веточки петрушки (только листочки, без стеблей),

- соль и перец по вкусу.

Рецепт приготовления пасты карбонара:

1. Бекон нарезать мелкими кусочками. Налить в сковороду оливковое масло и поджарить бекон на среднем огне.

2. Налить в кастрюлю 4 литра подсоленной воды, довести до кипения.

3. Спагетти положить в кипяток и видватиты, но достать их из кастрюли нужно за одну минуту до того времени, которое указано на упаковке.

4. Смешать яйца со сливками (молоком), посолить и поперчить по вкусу и взбить венчиком. Добавить 50 г тертого пармезана (пекорино).

5. Бэкон убрать со сковороды и слегка поджарить мелко нарезанный чеснок.

6. Спагетти положить в сковороду, где жарился чеснок, и перемешать.

7. Убрать сковороду с плиты, добавить взбитые яйца и перемешать, чтобы яйца свернулись. Добавить бекон и поперчить.

8. Подавать, посыпав тертым пармезаном (пекорино) и украсив листочками свежей петрушки.