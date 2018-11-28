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      Чем полезно авокадо: убедительные причины

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      Чем полезно авокадо
      Чем полезно авокадо / unsplash.com

      Авокадо набирает популярность среди сторонников здорового питания, его рекомендуют врачи. Авокадо занесли в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый питательный фрукт.

      Едят только мякоть авокадо, а вот косточку и кожуру употреблять нельзя, поскольку они содержат токсическое вещество персин, пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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      Персин, кроме того, что защищает плод от грибков, он может вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции.

      Почему нужно есть авокадо

      1. Содержит нутриенты

      В 100 граммах авокадо содержится 213% дневной нормы кремния, 143% бора и почти столько же никеля. Эти нутриенты улучшают состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играющих роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Эти элементы необходимы женщинам при климаксе. В авокадо содержится большое количество магния и калия.

      via GIPHY

      Фрукт содержит дневную норму витамина Е, природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения. У авокадо есть низкий гликемический индекс.

      2. Улучшает иммунитет и омолаживает организм

      Сто граммов авокадо содержит 1,5 суточной нормы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

      Эти вещества снижают уровень мужских гормонов-андрогенов у женщин, к примеру, при поликистозе яичников или климаксе.

      Ученые считают, что употребление авокадо снижает риск развития рака предстательной железы. Стоит помнить, что в 100 г около 15 граммов жиров, что составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.

      via GIPHY

      3. Оно легкое в приготовлении

      Это свойство позволяет включать его в состав разнообразных блюд. И не стоит запекать, варить или жарить фрукт, поскольку он станет горьким.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровое питание Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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