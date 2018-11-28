Чем полезно авокадо: убедительные причины

Авокадо набирает популярность среди сторонников здорового питания, его рекомендуют врачи. Авокадо занесли в "Книгу рекордов Гиннеса" как самый питательный фрукт.

Едят только мякоть авокадо, а вот косточку и кожуру употреблять нельзя, поскольку они содержат токсическое вещество персин, пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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Персин, кроме того, что защищает плод от грибков, он может вызвать расстройство пищеварения или аллергические реакции.

Почему нужно есть авокадо

1. Содержит нутриенты

В 100 граммах авокадо содержится 213% дневной нормы кремния, 143% бора и почти столько же никеля. Эти нутриенты улучшают состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, играющих роль в обмене жиров, углеводов, гормонов. Эти элементы необходимы женщинам при климаксе. В авокадо содержится большое количество магния и калия.

Фрукт содержит дневную норму витамина Е, природного антиоксиданта, защищающего организм от преждевременного старения. У авокадо есть низкий гликемический индекс.

2. Улучшает иммунитет и омолаживает организм

Сто граммов авокадо содержит 1,5 суточной нормы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

Эти вещества снижают уровень мужских гормонов-андрогенов у женщин, к примеру, при поликистозе яичников или климаксе.

Ученые считают, что употребление авокадо снижает риск развития рака предстательной железы. Стоит помнить, что в 100 г около 15 граммов жиров, что составляет практически половину суточной нормы растительных жиров.

3. Оно легкое в приготовлении

Это свойство позволяет включать его в состав разнообразных блюд. И не стоит запекать, варить или жарить фрукт, поскольку он станет горьким.

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