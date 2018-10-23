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      Чем полезно частое употребление кофе

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      Чем полезно частое употребление кофе
      Чем полезно частое употребление кофе / rd.com

      Ученые Института Циндао в Китае показали, что частое потребление кофеина снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица).

      Об этом пишет журнал JAMA Dermatology.

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      Специалисты обследовали более 82 тысяч женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.

      Розацеа
      Розацеа

      Ученые отметили, что с увеличением количества употребляемого кофеина (кофе) риск развития заболевания снижался.

      Вероятность возникновения розацеа у тех, кто пил 4 чашки кофе в день,  меньше, чем у тех, кто выпивал менее одной чашки кофе в месяц.

      Исследование показало, что потребление кофеина из пищевых продуктов, кроме кофе, не повлияло на приостановление развития розацеа.

      via GIPHY

      Вывод ученых: употребление 4 или более порций кофе в день снижает риск развития розацеа.

      Что такое розацеа?
      Это заболевание кожи, при котором происходит повреждение эпидермиса из-за изменений в сосудах, возникает воспаление. Сосуды лица расширяются и краснеют.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Лечение Здоровье Здоровая жизнь Гигиена Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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