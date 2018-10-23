Чем полезно частое употребление кофе

Ученые Института Циндао в Китае показали, что частое потребление кофеина снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица).

Об этом пишет журнал JAMA Dermatology.

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Специалисты обследовали более 82 тысяч женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.



Розацеа

Ученые отметили, что с увеличением количества употребляемого кофеина (кофе) риск развития заболевания снижался.

Вероятность возникновения розацеа у тех, кто пил 4 чашки кофе в день, меньше, чем у тех, кто выпивал менее одной чашки кофе в месяц.

Исследование показало, что потребление кофеина из пищевых продуктов, кроме кофе, не повлияло на приостановление развития розацеа.

Вывод ученых: употребление 4 или более порций кофе в день снижает риск развития розацеа.

Что такое розацеа?

Это заболевание кожи, при котором происходит повреждение эпидермиса из-за изменений в сосудах, возникает воспаление. Сосуды лица расширяются и краснеют.

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