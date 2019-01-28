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      Чем полезно покачивание для взрослых

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      Покачивание способствует засыпанию
      Покачивание способствует засыпанию / pixabay.com

      Не только младенцам полезное покачивание перед сном – ученые установили, что подобные действия идут на пользу и взрослым.

      Об этом сообщает Times.

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      Ученые выяснили, что умеренное покачивание в течение сна повышает его качество и улучшает память.

      В исследовании приняли участие 18 человек. В течение трех ночей часть из них спали в постели, которую разместили на специальной движущейся платформе, что повторяет движения колыбели. В течение ночи ученые измеряли активность их мозга с помощью энцефалограммы.

      Сон
      Покачивание улучшает качество сна взрослых людей

      По завершению эксперимента, ученые увидели, что эти люди засыпали быстрее. Мягкое покачивание повышает амплитуду медленных ритмов головного мозга, что способствует глубокому сну и улучшает память.

      По словам одного из авторов исследования, покачивание можно использовать в качестве терапии для людей, страдающих бессонницей.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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