Чем полезно покачивание для взрослых

Не только младенцам полезное покачивание перед сном – ученые установили, что подобные действия идут на пользу и взрослым.

Об этом сообщает Times.

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Ученые выяснили, что умеренное покачивание в течение сна повышает его качество и улучшает память.

В исследовании приняли участие 18 человек. В течение трех ночей часть из них спали в постели, которую разместили на специальной движущейся платформе, что повторяет движения колыбели. В течение ночи ученые измеряли активность их мозга с помощью энцефалограммы.



Покачивание улучшает качество сна взрослых людей

По завершению эксперимента, ученые увидели, что эти люди засыпали быстрее. Мягкое покачивание повышает амплитуду медленных ритмов головного мозга, что способствует глубокому сну и улучшает память.

По словам одного из авторов исследования, покачивание можно использовать в качестве терапии для людей, страдающих бессонницей.

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