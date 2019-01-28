Чем полезно покачивание для взрослых
Не только младенцам полезное покачивание перед сном – ученые установили, что подобные действия идут на пользу и взрослым.
Об этом сообщает Times.
Читайте также: Как избавиться от страшных снов: советы ученых
Ученые выяснили, что умеренное покачивание в течение сна повышает его качество и улучшает память.
В исследовании приняли участие 18 человек. В течение трех ночей часть из них спали в постели, которую разместили на специальной движущейся платформе, что повторяет движения колыбели. В течение ночи ученые измеряли активность их мозга с помощью энцефалограммы.
Покачивание улучшает качество сна взрослых людей
По завершению эксперимента, ученые увидели, что эти люди засыпали быстрее. Мягкое покачивание повышает амплитуду медленных ритмов головного мозга, что способствует глубокому сну и улучшает память.
По словам одного из авторов исследования, покачивание можно использовать в качестве терапии для людей, страдающих бессонницей.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.