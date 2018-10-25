Чем полезны партнерские роды: объясняет врач

В последнее время набирает популярность такое явление как партнерские роды, то есть тогда, когда, кроме медперсонала, присутствует на родах близкий человек роженицы.

Об этом пишет медицинский психолог Елена Пасечник, информирует 4mama.

Читайте также: Какие стоматологические процедуры нельзя делать беременной

Чаще всего партнером в родах является муж, или другой близкий человек – мама, сестра, подруга или психолог. Но нужно понимать, что партнерские роды должны быть по согласию и желанию обеих сторон.

Почему нужно взять партнера на роды:

1. Он поможет морально

Муж или другой близкий человек должен сохранять спокойствие, которое передается роженице. Партнер помогает расслабиться и преодолеть стресс. Некоторые партнеры часто шутят во время родов, чтобы женщина смогла отвлечься от болевых ощущений.



Партнер поможет морально

2. Партнер сделает массаж

Так, расслабляющий и точечный массаж, способствующий уменьшению боли, безусловно, поможет роженице.

3. Вы сможете вместе правильно дышать

Дыхание важно во время родов, оно помогает облегчить боль, расслабить тело, насытить кровь кислородом, снять панику от процесса родов.



Чем полезны партнерские роды

4. Он поддержит вас

Если необходимо стать в определенную позу, которая облегчит родовые схватки, то партнер поможет роженице. Также он может принести воды или еще что-то, что необходимо.

5. Партнер сможет взаимодействовать с персоналом

К примеру, партнер сможет позвать персонал. Вместо вас может принять решение о дополнительном уколе для облегчения боли и т. д.

6. Он поможет передвигаться

После родов, особенно если ребенок родился очень большим, женщине трудно передвигаться по палате. Ей сложно ходить в туалет или в душ.



Партнерские роды: польза

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.