Чем полезны путешествия самолетом

Оказывается, путешествия самолетом укрепляют иммунитет. По мнению ученых, авиапутешествия помогут защитить человечество от пандемии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи считают, что путешествия на самолетах могут защитить человечество от пандемии распространения опасных бактерий и вирусов по всему миру, ведь авиаперелеты полезно влияют на иммунитет, укрепляя его.

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Когда люди подвергаются воздействию бактерий или вирусов, иммунная система часто находит способ побороть вредные вирусы и "запоминает" план борьбы, чтобы делать это и в дальнейшем.

А чем более ранних штаммов опасных бактерий и вирусов распространяется, тем у большего количества людей развивается иммунитет, который сможет защитить их от мутировавших штаммов. То есть, в опасных болезней не будет достаточно времени, чтобы мутировать в устойчивые штаммы, которые не поддаются лечению.

Но ученые предостерегают, что их теория о пользе авиапутешествий для иммунитета, не означает, что никто не подвергается опасности.

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