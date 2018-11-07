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      Чем полезны путешествия самолетом

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      Польза авиапутешествий
      Польза авиапутешествий / unsplash.com

      Оказывается, путешествия самолетом укрепляют иммунитет. По мнению ученых, авиапутешествия помогут защитить человечество от пандемии.

      Об этом сообщает Daily Mail.

      Исследователи считают, что путешествия на самолетах могут защитить человечество от пандемии распространения опасных бактерий и вирусов по всему миру, ведь авиаперелеты полезно влияют на иммунитет, укрепляя его.

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      Когда люди подвергаются воздействию бактерий или вирусов, иммунная система часто находит способ побороть вредные вирусы и "запоминает" план борьбы, чтобы делать это и в дальнейшем.

      via GIPHY

      А чем более ранних штаммов опасных бактерий и вирусов распространяется, тем у большего количества людей развивается иммунитет, который сможет защитить их от мутировавших штаммов. То есть, в опасных болезней не будет достаточно времени, чтобы мутировать в устойчивые штаммы, которые не поддаются лечению.

      Но ученые предостерегают, что их теория о пользе авиапутешествий для иммунитета, не означает, что никто не подвергается опасности.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Медицина Путешествия авиация Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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